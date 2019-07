Ilary Blasi | il look per il matrimonio della sorella non piace | pioggia di critiche

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2019)ancora nel mirino. Anche in un giorno importante per lei e la sua famiglia come ilSilvia non sono infatti mancate leda parte di una parte dei social per la conduttrice. Insieme all’altraMelory,era anche testimonesposa ma ilscelto per l’evento ha decisamente diviso i suoi fan.che secondo alcuni era inadatto. A fine cerimonia laha condiviso sul suo profilo Instagram le immagini più belle del. Diverse foto, alcune raccolte in un unico post, scattate accanto alle persone più care. Ovvero il marito, Francesco Totti, gli sposi, Silvia e Ivan, i e anche tutta la famiglia al completo dopo il sì, ancora in chiesa, con il prete. Gli scatti hanno ovviamente hanno raccolto tantissimi like in poche ore, ma oltre alle congratulazioni per i neo marito e moglie, come dicevamo non sono mancati commenti ...

