Buzz Aldrin | l’altro uomo sulla Luna | “L’allunaggio una bufala? I russi ci avrebbero

(Di sabato 20 luglio 2019) Unin un’ingombrante tuta bianca, sullo sfondo un terreno grigiastro pieno di buche e crateri. L’enorme casco che indossa mostra ciò che gli sta di fronte: la sua ombra, un’altra impacciata figura vestita di bianco e una strana struttura metallica. È il 21 luglio 1969, 50 anni fa, e questa scena racconta una delle foto più memorabili della storia. La persona ritratta nello scatto è, mentre il riflesso sul casco è Neil Armstrong. La missione Apollo 11 ha toccato lada poche ore e i due astronauti hanno appena fatto un salto sul polveroso terreno del satellite della Terra. Anche se le parole di Armstrong – “Questo è un piccolo passo per unma un grande salto per l’umanità” – ci risuonano nella mente quando pensiamo al primo alggio, è quella potente fotografia a essere scolpita per sempre nel nostro immaginario. In quel momento,ha ...

