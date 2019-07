Elettra Lamborghini si fa male sul palco durante il concerto | “Ho sentito tutto il sangue

Elettra Lamborghini - incidente sul palco durante il concerto : La cantante ha raccontato sui social la disavventura che l'ha vista protagonista durante un live degli scorsi giorni e che le ha provocato una brutta infezione. La cantante Elettra Lamborghini ha raccontato ai suoi fan l’incidente avvenuto nelle scorse sere durante un suo concerto dal vivo. Attraverso le stories del suo profilo Instagram, la rapper ha raccontato di essersi colpita al volto con il microfono. Un incidente simile a ...

Fanfare è il nuovo singolo di Elettra Lamborghini feat. Guè Pequeno - allusioni e reggaeton dal sapore d’estate (audio e testo) : Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini arriva in pieno luglio, quando impazzano i tempi delle grandi adunate in spiaggia e delle passeggiate digestive nel lungomare. Fanfare sarà in rotazione radiofonica da venerdì 19 luglio, nel pieno corso dell'estate per aggiungersi alla lunga lista di tormentoni reggaeton sparati dalle casse delle utilitarie da pilotare con un braccio fuori mentre si sfoggiano epidermidi ravvivate dal sole e sguardi ...

Io una fi** di legno! Le dichiarazioni bollenti di Elettra Lamborghini : È una Elettra Lamborghini assolutamente sfrenata quella che a Vanity Fair si racconta e mette a nudo gran parte del suo passato. Facendo vedere a tutti, per chi non lo avesse ancora capito, di che pasta è fatta. Sguardo fisso, altezzosa, con idee sempre scomode e un modo di manifestarle assolutamente non convenzionale. Anche se si parla di lei, anche se a volte potrebbe mettersi in cattiva luce. Una delle sue doti migliori, infatti, è ...

Vorrei adottare una bimba africana! La confessione di Elettra Lamborghini : Il video del nuovo singolo di Elettra Lamborghini, in collaborazione con Pitbull, è alla posizione #1 tra le tendenze su YouTube Italia. La rivelazione dell'ultima edizione di The Voice of Italy, Elettra Lamborghini, si è raccontata come una giovane donna tutt'altro che aggressiva, in un'intervista concessa a Vanity Fair. \\La giudice di The Voice 2019 al fianco di Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio ha infatti confidato che da ...

Lo fa nella Jacuzzi! Elettra Lamborghini e il video super sexy : Se c’è una cosa che Elettra Lamborghini sa fa davvero ma davvero bene… beh, quello è il twerking. “The queen”, qualcuno la chiama per il modo in cui riesce a far ondeggiare il suo generoso lato b. Ora però, grazie alla recente esperienza come giudice di The Voice of Italy su Rai Due, Elettra Lamborghini si è fatta conoscere ancora meglio dal grande pubblico. La giovane ereditiera ha così dato prova del suo impegno come protagonista televisiva, a ...

Elettra Lamborghini se fosse per me mollerei tutto per andare in Africa : Elettra Lamborghini suo look potrebbe far pensare a una ragazza trasgressiva, ma Elettra confessa di fare una vita morigerata, seguendo le regole che le ha dato la famiglia. Innamorata del deejay Afrojack, ha ammesso di non fumare, non bere e non usare alcun tipo di droga. I video delle sue canzoni e il suo account “Instagram” regalano un’immagine diversa: “Se non lavoro vado in giro struccata, più coperta ha fatto sapere in un’intervista a ...

Elettra Lamborghini mollerei tutto per andare in Africa : Al programma “The Voice” Elettra Lamborghini si è fatta conoscere dal grande pubblico dando una buona prova nel suo primo impegno televisivo. Il suo look potrebbe far pensare a una ragazza trasgressiva, ma Elettra confessa di fare una vita morigerata, seguendo le regole che le ha dato la famiglia. Innamorata del deejay Afrojack, ha ammesso di non fumare, non bere e non usare alcun tipo di droga. I video delle sue canzoni e il suo account ...

Elettra Lamborghini : guarda il video di “Tocame” con Pitbull e ChildsPlay : #1 in tendenze The post Elettra Lamborghini: guarda il video di “Tocame” con Pitbull e ChildsPlay appeared first on News Mtv Italia.

Elettra Lamborghini : "Se fosse per me - mollerei tutto e me ne andrei in Africa. Sono fidanzata da quasi un anno - un record per me!" : Reduce dal successo del suo primo album in assoluto, Twerking Queen, che ha esordito nelle più alte posizioni della classifica degli album più venduti in Italia, e reduce anche dalla soddisfacente esperienza televisiva come coach nella sesta edizione di The Voice of Italy, Elettra Lamborghini, l'ereditiera che abbiamo conosciuto anche grazie a tanti reality, è stata intervistata da Vanity Fair.La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore ...

Elettra Lamborghini : “Ho ritrovato il rapporto con Dio - voglio adottare una bambina africana” : Altro che bad girl, Elettra Lamborghini incarna oggi più che mai il concetto di perfetta fidanzatina d’Italia. Lo dichiara lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair cui fa sapere che molto di quello che si favoleggia sul suo conto non è mai avvenuto. Anzi, l’ereditiera italiana più famosa al mondo riuscita nell’impresa di risultare credibile anche in ambito musicale, fa sapere di essersi solo descritta con poca prudenza, ...

Elettra Lamborghini - delirio erotico : scosse del Lato B - crea uno tsunami nella vasca idromassaggio : Un video ipnotico, quello di Elettra Lamborghini. La showgirl pubblica una clip in cui balla mostrando il Lato b (gigante) nella vasca da bagno con idromassaggio azionato. Praticamente uno tzunami. Una cosa tra il comico e il sexy. Poche ore prima, la bella giurata di The Voice aveva rilasciato una

Un lui o una lei? Elettra Lamborghini avrebbe un amore segreto : Secondo il settimanale Oggi, Elettra Lamborghini avrebbe un amore segreto che le ha fatto perdere la testa. Ma si tratta di un lui o di una lei? Elettra Lamborghini sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista professionale ma - secondo il settimanale Oggi - ad essere più tormentata sarebbe la sua vita amorosa.-- L'impegno come coach di The Voice of Italy le ha permesso di farsi conoscere ad un pubblico più vasto e diverso ...

Reggaeton e leggerezza - questo è Twerking Queen di Elettra Lamborghini (recensione) : Per descrivere Twerking Queen di Elettra Lamborghini serve un drink - sì, di quelli con le cannucce nere e le foglie di menta disposte tra un cubetto di ghiaccio e una scorza di limone - e un paio di piedi poggiati con arroganza su un tavolino di legno, mentre lo sguardo volge al tramonto sul mare, nell'esatto momento in cui la festa comincia. È estate, e nella stagione delle vacanze per antonomasia le fatiche della routine possono ...

Io una mangiauomini? Elettra Lamborghini in realtà è una brava ragazza : La coach più discussa di "The Voice of Italy", Elettra Lamborghini, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sui suoi nuovi progetti artistici e sogni custoditi nel cassetto. Reduce dalla celebrazione del suo 25esimo compleanno, Elettra Lamborghini ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, rivelando i suoi progetti artistici e sogni custoditi nel cassetto. La ricca ereditiera, che ha recentemente partecipato a "The voice of Italy", il ...