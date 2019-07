Lega sotto attacco a Strasburgo su ong e migranti M5S la lascia sola

Fondi alla Lega - si continuerà a far finta di nulla. Teniamo tutti la testa sotto la sabbia : L’Italia è un Paese bellissimo. I cittadini italiani ancora di più. La politica italiana se è possibile ancora di più. Viviamo tutti nascondendo la testa sotto la sabbia. Vediamo e viviamo tutti i giorni in un sistema che conosciamo, ma che per sopravvivere facciamo finta non esista. La vita politica del nostro Paese è la dimostrazione plastica della realtà in cui viviamo. Gran parte dei cittadini, analfabeti funzionali, è completamente priva di ...

Matteo Salvini "sotto botta" - Luigi Di Maio lancia il siluro M5s : "Perché la Lega non farà cadere il governo" : Il caso Savoini-Russia porta a Matteo Salvini non solo una vagonata di paginate (scomode) di giornali, ma pure le pugnalate di Luigi Di Maio. "Troppe bugie, troppe giravolte: questa storia mi ricorda quella di Arata. Anche in quel caso Salvini diceva di non conoscerlo, poi uscì che aveva collaborato

M5s - Fattori : “Caso Lega-Russia? In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento”. E critica Di Maio : “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme. In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento per una cosa simile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice M5s Elena Fattori, che aggiunge: “Su questa vicenda bisogna indagare, è inutile richiamare vicende precedenti come i soldi russi ...

Fattori - M5S : "Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme - in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile" : Fattori (M5S): “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme, in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile. Oggi parlare di un M5S non ha più senso, ce ne sono tanti, io faccio parte di quello antico. Quella guidata da Luigi Di Maio è ormai una sottocategoria del Movimento che non rappresenta tutti. Critiche di Di Battista? Credo sia ...

Il rituale del “firma copie” e i nuovi meccanismi della promozione musicale che reLegano la musica a puro sottofondo : Ho incontrato migliaia di persone in questo mese appena trascorso, impegnata nella promozione del mio primo libro, “Apollonia”, e del mio nuovo CD, “Sante Bambole Puttane”. Sono stati incontri belli, partecipati, e ho potuto condividere la mia opera con persone interessate. Ma sono state presentazioni ormai “atipiche”: abbiamo letto brani tratti dal libro, dove possibile ho suonato, abbiamo messo in piedi dibattiti sentiti sul ruolo della ...

DISOCCUPAZIONE SOTTO IL 10%/ L'ultima battaglia della Lega sul Dl Dignità : Dall'Istat sono arrivati dati positivi su occupazione e DISOCCUPAZIONE. La Lega studia intanto una modifica del Decreto Dignità

Sondaggio di Nando Pagnoncelli : governo Lega-M5s per la prima volta sotto il 50 per cento : Per la prima volta dopo le elezioni europee si nota per il governo "una netta contrazione dei consensi", "con un indice che si colloca al 45, ben 7 punti sotto l'ultimo dato, relativo a solo tre settimane fa". E' quanto emerge da un Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. "I

Ragusa - continua la perdita di petrolio dall’area Eni : ignote le cause. Legambiente : “Problema sottovalutato” : Non si arresta la perdita di petrolio nell’Area pozzo Ragusa 16 dell’Eni che sta causando sversamento di greggio nel torrente Moncillè, affluente del fiume Irminio. Dal 30 aprile, data in cui Enimed ha dato formalmente comunicazione degli interventi di messa in sicurezza, l’area in questione è monitorata costantemente, ma ancora non si riesce a trovare la causa delle fuoriuscite. Enimed ha delimitato un’area di circa 5 chilometri lineari ...

La Notte bianca alla Sapienza e la Legalità sottomessa alla cultura dell’okkupazione : Roma. Un evento “autofinanziato, cento per cento autogestito” per “smascherare l’Università di carta”. Così il video della “Notte bianca alla Sapienza”, edizione 2018: quattro studenti addobbati da eroi anti sistema della “Casa di carta” a spasso tra i prati della Città Universitaria con fumogeni e

Lourdes - santuario sotto osservazione : Papa invia deLegato per accentuare la spiritualità : Anche Lourdes finisce sotto osservazione dopo Medjugorje. Papa Francesco, infatti, ha preso la decisione di mandare monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille, al santuario di Lourdes per prendersi cura di tutti i religiosi che ogni anno vi giungono da diverse parti del mondo. La motivazione che ha spinto il pontefice ad agire in tal senso, è legata alla volontà di mettere in risalto la spiritualità piuttosto che l'aspetto ...

Lourdes sotto osservazione - il Papa invia un deLegato per il Santuario : Dopo Medjugorje anche Lourdes finisce sotto osservazione da parte del Papa. Nel Santuario mariano immerso nei Pirenei, luogo di una delle apparizioni mariane più popolari della storia e meta ogni anno di 1,2 milioni di pellegrini, Francesco ha deciso di inviare monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille, come delegato “ad nutum Sanctae ...

Garavaglia indagato da Corte Conti/ Guai Lega "Palazzo Milano venduto sottoprezzo" : Massimo Garavaglia indagato per danno erariale dalla Procura della Corte dei Conti della Lombardia: 'vendita Palazzo Beretta sottoprezzo', Guai per la Lega