“Gravidanza interrotta” Altro duro colpo | non c’è pace per Sara Tommasi

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Brutta notizia per, che sarebbe stata costretta a interrompere la gravidanza, per riprendere le cure necessarie a contrastare il suo disturbo bipolare. Lo ha comunicato la sua manager Debora Cattoni, la donna che segue l’ex showgirl da qualche tempo. Era sempre stata lei a spiegare che laè legata da qualche anno ad Angelo Guidarelli, da cui qualche mese fa era rimasta incinta. “Essere Manager vuol dire prenderti cura in tutto di una star. Non puoi solo indicarle “Fai questo o fai quello” o “Facciamo questo lavoro che ci porta budget” essere Manager vuol dire prima di tutto “Amare” la tua star che ti sei scelta. Entrare nella sua vita, conoscerla a fondo, incazzarti con lei, decidere con lei, portarla in alto. Per menon è una macchina, un robot, ma prima di tutto un’anima. Mi accorgo subito dei suoi occhi tristi o ...

