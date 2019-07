ilfogliettone

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lanei suoi quattro elementi naturali, di luce che abbaglia, diche brucia, di mare e di aria che bagnano e levigano quelle stesse pietre che da oltre tremila anni sono testimoni di commistioni di popoli che hanno intrecciato lingue, usi e credenze, arti e religioni e che ancora oggi raccontano unaunica, straordinaria e per certi versi, tutta da scoprire. Seguendo questo filo conduttore, La Truccheria Cherie di Orazio Tomarchio e il suo staff hanno accompagnato Dolce & Gabbana nella quattro giornina che hanno acceso i riflettori dell’internazionale, in un viaggiodi unastoriae dalle tante stratificazioni culturali, scegliendo il tema “Illuminata”.La pluridecennale esperienza, che ha consacrato Orazio Tomarchio come il truccatore delle star, unita all’estro ecapacità di emozionare con ...

dolcegabbana : Backstage looks from the Dolce&Gabbana Alta Moda Fashion Show at the Temple of Concordia at the Valley of the Templ… - wallisday : Dolce & Gabbana Alta Moda ??? - ilfogliettone : Alta moda in Sicilia, alla scoperta di una terra millenaria - -