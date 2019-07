Huawei P Smart | P20 Lite | Mate 10 Lite | Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 2018 ricevono

Spigen sconta del 50% molte cover per smartphone Samsung e Huawei con il Prime Day : Ecco le offerte di Spigen per l'Amazon Prime Day 2019: grazie a questo codice sconto potete acquistare una cover per il vostro smartphone Samsung o Huawei a metà prezzo. L'articolo Spigen sconta del 50% molte cover per smartphone Samsung e Huawei con il Prime Day proviene da TuttoAndroid.

TIM aggiorna i prezzi di Samsung Galaxy Note 9 - LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3 - Vodafone promuove Huawei P Smart 2019 : TIM aggiorna il listino prezzi per quanto riguarda s Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia XZ3, mentre Vodafone lancia una nuova promozione per Huawei P Smart (2019).

Huawei e HONOR rilasciano EMUI 9.1 beta per altri 8 smartphone : Huawei ha fatto partire dalla Cina il rollout della nuova EMUI 9.1 beta per alcuni suoi modelli di smartphone Android: tra questi Huawei P10, P10 Plus, Mate 9, Mate 9 Pro e HONOR 9.

Partita la beta EMUI 9.1 per 8 vecchi smartphone Huawei e Honor in Cina - a ruota in Italia? : La beta EMUI 9.1 compie un nuovo passo in avanti verso smartphone Huawei e Honor meno recenti. Il programma di sperimentale da oggi 15 luglio coinvolge in effetti) device non più di recente uscita ma comunque diffusissimi globalmente e anche in Italia. A fine maggio, sulle pagine di OM, era stata riportata la notizia elativa alla certa inclusione di un nutrito gruppo di 10 smartphone tra quelli destinati ad avere appunto la beta di EMUI 9.1 ...

Amazon Prime Day 2019 : offerte migliori Huawei e smartphone. Quali sono : Amazon Prime Day 2019: offerte migliori Huawei e smartphone. Quali sono L'Amazon Prime Day 2019 è arrivato: l'appuntamento con le offerte dedicate ai clienti Prime di Amazon permette di risparmiare non poco anche su numerosi prodotti tecnologici, smartphone compresi. Amazon Prime Day: i prodotti Huawei in offerta Tra i tantissimi prodotti con prezzi scontatissimi in occasione dell'Amazon Prime Day non potevano mancare gli smartphone ...

Gioca in attacco il Huawei P Smart 2019 : aggiornamento 9.0.1.188(C432E8R1P12) arrivato : Le cose si mettono bene anche per il Huawei P Smart 2019, pronto a ricevere il nuovo aggiornamento con la patch di sicurezza di giugno 2019, contraddistinto dalla sigla '9.0.1.188(C432E8R1P12)', e dal peso di 101MB. Come riportato da 'tuttoandroid.net', il pacchetto si basa ancora su EMUI 9.0 con Android 9 Pie: per l'EMUI 9.1 c'è ancora da aspettare, magari non troppo tempo. Si tratta di un dispositivo middle-range dal prezzo molto competitivo, ...

Samsung Galaxy S10e - Huawei P Smart Z e Redmi Note 7 in offerta a prezzi mai visti prima : Non ci sono solo le offerte di Amazon Prime Day a tenere banco oggi. Eccovi tre Smartphone in promozione su Amazon ed eBay a prezzi mai visti prima.

Ecco altri smartphone Huawei che riceveranno la EMUI 9.1 ad agosto : Huawei ha già confermato la data di rilascio dell'aggiornamento EMUI 9.1 per molti smartphone durante il mese di luglio e ora la società sta rendendo disponibile l'ultimo update del software anche per alcuni altri suoi dispositivi. L'interfaccia EMUI 9.1 è in arrivo anche per Huawei Mate 9 Porsche Design, Huawei P30 Lite e Huawei Y9 Prime 2019.

Almeno tre nuovi smartphone Huawei con EMUI 9.1 entro agosto : lista aggiornata il 15 luglio : Giungono ulteriori novità oggi 15 luglio per quanto riguarda gli smartphone Huawei che a breve termine cominceranno a ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1, Almeno stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Dopo l'ultimo punto della situazione condiviso su queste pagine a proposito di un device come Huawei Mate 10 Pro, secondo quanto riportato pochi giorni fa, occorre tornare sull'argomento se pensiamo al fatto che il produttore ...

Migliori offerte Amazon Prime Day 2019 su smartphone Huawei - Samsung e iPhone il 15 luglio : Una selezione delle Migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2019 è d'obbligo in questa prima giornata di sconti sullo store di Jeff Bezos, oggi 15 luglio. Più che nelle precedenti edizioni, non mancano per nulla importanti sconti anche su grossi brand hi-tech. Ed è così che in queste ore si potrà risparmiare e non poco sull'acquisto di smartphone Huawei, Samsung ma anche sui sempre più costosi iPhone (oggi pure in promozione). Procediamo dunque ...

Approfittate dell'Amazon Prime Day per acquistare questi smartphone Huawei in offerta : Scopriamo quali sono gli smartphone Huawei in offerta in occasione della prima giornata dell'Amazon Prime Day 2019.

Secondo un analista Huawei riotterrà le licenze Google e chiuderà il 2019 con 260 milioni di smartphone spediti : L'analista Guo Minghao ha dichiarato che Huawei riuscirà entro la fine di luglio a risolvere in parte i problemi con le autorità statunitensi. Ecco tutti i dettagli

Huawei P Smart (2019) riceve l'aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2019 : Huawei P Smart (2019) sta ricevendo un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza relative al mese di giugno 2019.

Huawei è leggermente confusa : ecco Harmony - un altro nome del suo OS per smartphone e PC : Huawei ha presentato presso l'European Union Intellectual Property Office la richiesta di registrazione del marchio "Harmony", un OS per dispositivi mobile e computer