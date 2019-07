Raiola potrebbe facilitare l' arrivo alla Juve di Chiesa portando Balotelli alla Fiorentina

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lantus è pronta per la tournée asiatica dove affronterà alcuni match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera spera di poter contare per le amichevoli asiatiche anche su De Ligt, che secondo le ultime indiscrezioni,arrivare a Torino nei prossimi giorni. Una volta ufficializzato il difensore centrale, la dirigenza bianconera dovrà necessariamente pensare a cedere qualche giocatore, sia per alleggerire una rosa ricca (se fosse confermato l'di De Ligt, i giocatori in rosa sarebbero 27) sia per motivi di bilancio. I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: si va da Perin e Joao Cancelo per la difesa, a Khedira a Matuidi per il centrocampo, fino ad arrivare ai vari Higuain, Mandzukic e Kean. Cessioni chero servire a finanziare ulteriori acquisti: si parla molto di Mauro Icardi, ma lantusinvestire anche sul centrocampista ...

