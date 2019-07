Piacenza, serpente lo morde mentre taglia l’erba in giardino: grave per choc anafilattico

(Di lunedì 15 luglio 2019) Un uomo di 36 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale didopo essere stato andato ina causa del morso di un, forse una vipera. L’incidente è avvenuto nel comune di Ferriere, sull’Appennino piacentino,l’uomo stavando delin un prato. Dopo qualche minuto ha iniziato a percepire i sintomi di quella che era reazione allergica: i suoi parenti hanno così deciso di portalo nel posto di primo soccorso a Farini d'Olmo. Qui un medico del 118 gli ha subito somministrato i primi farmaci per contrastare lo. Il 36enne è stato successivamente trasportato d'urgenza all'ospedale di: ora si trova sotto osservazione in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.