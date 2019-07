Venezuela | UNICEF | al via campagna per vaccinare 3 milioni di bambini contro la polio

meteoweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Inè iniziata unadi vaccinazione di massalaper più di 3,1disotto i cinque anni, coordinata dal Ministero della Salute, con il sostegno dell’e della Pan American Health Organization (PAHO). Più di 7.000 punti di vaccinazione saranno allestiti in tutto il paese per raggiungere tutti ial di sotto dei cinque anni. Prima della, l’ha predisposto e consegnato più di 3,8di dosi di vaccino orale anti(OPV) e 124.479 dosi di vaccino antiinattivato (IPV). L’ha inoltre contribuito alla realizzazione di spot radio e televisivi per diffondere messaggi salvavita sulle vaccinazioni. Nel 1994, le Americhe sono state certificate come regione senza casi di paralisi flaccida acuta causata dalla, ma ilvirus selvaggio rimane una potenziale minaccia se la vaccinazione ...

