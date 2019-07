Uragano Barry declassato a tempesta tropicale | ma resta il timore delle inondazioni in

Meteo USA - l’Uragano Barry tocca terra in Louisiana : 100 mila persone senza luce - paura nel ricordo di Katrina [FOTO LIVE] : Oltre 100 mila persone sono rimaste senza corrente elettrica in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, a causa della tempesta Barry che si sta abbattendo sullo Stato. Nelle scorse ore, da quando la tempesta ha raggiunto la terraferma, sono state evacuate diverse centinaia di persone. La tempesta, quando ha toccato la terraferma in Louisiana, ha perso potenza. E’ stato declassato a tempesta tropicale. Secondo i dati del National hurricane ...

Uragano Barry verso New Orleans - terrore in tutta la Louisiana per i venti a oltre 140 all'ora : L'Uragano Barry si sta spostando verso New Orleans, città già sconvolta dall'Uragano Catrina, ed è terrore in tutta la Louisiana per i venti a oltre 140...

La tempesta Barry è diventata un Uragano di categoria uno : La tempesta Barry che sta per arrivare in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, è diventata un uragano di categoria uno, che prevede venti dai 119 ai 152 chilometri all’ora. Fino a poche ore fa veniva, Barry era classificato come tempesta

Uragano Barry punta sulla Louisiana : 7.54 Milioni di residenti in Louisiana sono pronti all'impatto della tempesta tropicale Barry, che sta minacciando lo stato del sud degli Usa e la sua più grande città, New Orleans,con precipitazioni e inondazioni. Le autorità hanno accelerato le evacuazioni,le compagnie aeree hanno cancallato i voli e gli sbarramenti anti-alluvione sono stati chiusi mentre il National Hurricane Center (NHC) prevede che la tempesta raggiungerà lo stato di ...

Stato di emergenza ed evacuazioni : la Louisiana teme l’arrivo della tempesta Barry - diventerà un Uragano : La tempesta tropicale Barry si avvicina inesorabilmente alle coste della Louisiana: quasi 10mila persone hanno già ricevuto l’ordine di evacuazione, secondo quanto riportato dai media locali. La Casa Bianca ha dichiarato lo Stato di emergenza federale. Barry potrebbe trasformarsi in un uragano: il rischio maggiore è rappresentato dalle intense precipitazioni – tra Mississippi e Louisiana potrebbero cadere fino a 50 cm. Tutte le dighe ...