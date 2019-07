Io e te | Vira Carbone | Era una sveglia | me ne ero dimenticata Non ho reagito per

blogo

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Io sono tranquilla, sono cose che possono capitare. Sono convinta che Pierluigi mi inviterà ancora”.commenta col sorriso il fuori programma avvenuto a Io e te, col suo telefonino squillato nel bel mezzo della diretta mentre si stava discutendo proprio dell’invadenza degli smartphone nella vita quotidiana.Un episodio divertente, aggravato però dalla reazione stizzita e decisamente esagerata di Diaco, che l’ha rimproverata a più riprese dandole della maleducata.Io e te,: "Era una, me ne ero. Non hoper rispetto all'azienda" pubblicato su TVBlog.it 12 luglio 2019 12:58.

