In Turchia arriva la prima batteria di missili russi Tensione con gli Stati Uniti

corriere

(Di venerdì 12 luglio 2019) La conferma dalla Difesa. La decisione è fortemente osteggiata dagli, che hanno minacciato sanzioni oltre all’esclusione delladal programma dei suoi cacciabombardieri F-35

Ugo_LP : La 'presa' di Istanbul e la lezione politica che arriva dalla Turchia - tabellamercatob : Aggiornamento affari #calciomercato #SerieB/1 Un rinforzo dalla #SerieATIM per il #Crotone: dal #Milan arriva in p… - Napolisport : Napoli, il colpo per il centrocampo arriva dalla Turchia: Elmas destinato alla casacca azzurra -