I salva-spread Conte e Tria all' Abi si intestano la pace sui mercati

(Di venerdì 12 luglio 2019) Quando Giovanniprende la parola alla Borsa di Milano, trasformata in palcoscenico per l’assemblea dei cento anni dell’Abi, loè a quota 193 punti. Era da maggio dell’anno scorso che non si registrava un livello così basso. Il governo gialloverde era ancora in fase di costruzione. Un ritorno al passato dopo un anno di tensioni sui, con losopra i 300 punti, miliardi bruciati, credibilità del sistema Paese in bilico, giudizi nefasti delle agenzie di rating. E poi le eterne trattative con Bruxelles, vertici di governo notturni con litigi e ripicche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il rischio di una procedura di infrazione sui conti in malora sfiorato ed evitato per due volte.prende la parola e davanti alla platea dei banchieri si intesta il successo della strategia della responsabilità. Voluta e coltivata ...

