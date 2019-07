Carola Rackete | Giorgia Meloni contro Parigi | Cittadinanza? Sono gli stessi che

Carola Rackete - Parigi le concede la cittadinanza onoraria e 100mila euro a Sos Mediterranée : Parigi, governata dalla socialista Anne Hidalgo, ha concesso la cittadinanza onoraria alle due comandanti della Sea Watch-3 Carola Rackete e Pia Kemp "per la loro azione umanitaria". A rivelarlo è il gruppo Generation.s (gruppo politico di sinistra ispirato ai valori dell'ambientalismo e della democ

Roma - esposto striscione in solidarietà con Carola Rackete su un balcone accanto al Viminale : Uno striscione con la scritta “Con Carole per la democrazia” è stato esposto su un balcone proprio accanto al ministero dell’Interno presieduto da Matteo Salvini. Lo striscione, ben visibile da Piazza del Viminale, è comparso all’indomani della notizia della querela avviata dalla Capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete contro il titolare del Viminale Carola Rackete, ...

Parigi premia Carola Rackete con la medaglia Grand Vermeil. Salvini : “Non ha di meglio da fare” : Il comune di Parigi consegnerà la medaglia Gran Vermeil, la più alta onorificenza Parigina, alla capitana Carola Rackete. Salvini: "Evidentemente il Comune di Parigi non ha altro di meglio da fare ...". Meloni: "Vergogna francese. Una provocazione inaccettabile. Sono gli stessi francesi che hanno bombardato la Libia".Continua a leggere

Carola Rackete invitata all'Europarlamento : "Violazioni delle libertà civili" - l'ira di Salvini : Il Parlamento europeo invita a Strasburgo Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch 3 che ha violato le leggi italiane. A riferire le volontà della Commissione libertà civili e giustizia del Parlamento europeo, è l'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello estremamente contrario al

Carola Rackete premiata dal Comune di Parigi «perseguita dalla giustizia italiana» : La capitana riceverà la più alta onorificenza della capitale francese che verserà anche 100mila euro a favore della Sos Mediterraneé per una nuova missione di salvataggio

Carola Rackete - arriva la medaglia d’onore del Comune di Parigi. E potrebbe essere invitata all’Europarlamento : Carola Rackete e Pia Klemp, le due capitane della Sea Watch 3, riceveranno la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di Parigi “per aver salvato migranti in mare”. L’annuncio arriva direttamente dall’amministrazione comunale della capitale francese, guidata dalla sindaca Anne Hidalgo. Mentre le due operatrici tedesche “sono ancora perseguite dalla giustizia italiana – fa notare il ...

Migranti - l'Europarlamento vuole invitare Carola Rackete : La capitana della Sea Watch potrebbe essere audita a Bruxelles sulle violazioni delle libertà civili. Oggi sarà presentata la sua denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere contro Salvini. Manager tedesco che l'ha sostenuta sui social minacciato di morte da gruppi...

Carola Rackete querelerà oggi Salvini - l'avvocato : "Temo per la sua incolumità - chiedo il sequestro dei social del Ministro" : La querela di Carola Rackete contro Matteo Salvini sta per arrivare. La capitana della Sea Watch 3, salvo ritardi burocratici, dovrebbe presentarla già oggi alla procura di Roma cui chiede il sequestro preventivo degli account Facebook e Twitter del ministro dell’Interno, da dove sono partiti quelli che nella denuncia vengono definiti “messaggi d’odio”. “Temiamo per l’incolumità della capitana - ...

Il legale di Carola Rackete : "Temiamo per la sua incolumità" : La querela di Carola Rackete contro Matteo Salvini sta per arrivare. La capitana della Sea Watch 3, salvo ritardi burocratici, dovrebbe presentarla già oggi alla procura di Roma cui chiede il sequestro preventivo degli account Facebook e Twitter del ministro dell'Interno, da dove sono partiti quelli che nella denuncia vengono definiti "messaggi d'odio". "Temiamo per l'incolumità della capitana - ammette il suo legale, l'avvocato ...

Sea Watch - Carola Rackete non si contiene. Il legale : "Timori per la sua incolumità" - accusa a Salvini : La querela di Carola Rackete contro Matteo Salvini sta per arrivare. La capitana della Sea Watch dovrebbe presentarla già oggi, e chiedere il sequestro degli account Facebook e Twitter del ministro dell'Interno, da dove sono partiti quelli che nella denuncia vengono definiti "messaggi d'odio". Dopo

Matteo Salvini - la Chirico e la verità su sessismo - Carola Rackete e Spadafora : "Il più virile nel M5s..." : E giustamente, dopo razzista, fascista e nazista, mancava solo l'epiteto di sessista per il Gran Cattivone Matteo Salvini. Non avendo più argomenti politici né voti per contrastarlo, ormai gli avversari la buttano sull'insulto gratuito, sul marchio d'infamia, sulla delegittimazione a priori e a pres

Carola Rackete querela Salvini : «Chiudere i suoi social». La replica : «Ridicolo» : Prosegue la guerra a distanza tra il Capitano e la Capitana. Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, presenterà domani alla procura di Roma una denuncia-querela nei confronti del...

Carola Rackete querela Matteo Salvini : “Chiudere i profili Twitter e Facebook - istigano a delinquere” : Chiudere i profili Twitter e Facebook di Matteo Salvini perché “istigano a delinquere“. Lo chiedono i legali di Carola Rackete nell’esposto che presenteranno il 12 luglio contro il ministro dell’Interno. Gli avvocati della capitana della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che ha salvato 42 migranti in acque libiche e li ha portati a Lampedusa forzando il blocco italiano, affermano che “le esternazioni che qui si ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Carola Rackete querela Salvini - 11 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. La capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete querela il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, 11 luglio 2019,