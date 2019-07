Presentato oggi in Italia il telescopio Flyeye | il cacciatore di asteroidi che farà da

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) E’ stato finalmente svelato il prototipo del nuovoeuropeo, che grazie alla sua struttura modulare a occhio di mosca osserverà il cielo ogni notte in modo automatico per individuare gli asteroidi più piccoli e imprevedibili a rischio di impatto imminente con la Terra. A presentarlo, l’Agenzia spaziale europea (Esa) insieme a quellana (Asi) presso gli stabilimenti di OHBdi Turate, vicino Como. Lo strumento, ormai completamente assemblato, ha iniziato la fase di integrazione delle 16 telecamere che gli daranno la super vista con cui sara’ operativo a partire dal 2021 in Sicilia, nel sito in via di costruzione sul Monte Mufara. Con un peso di quasi 24 tonnellate, 6,5 metri di altezza e 4 di larghezza,rappresenta “un primato tecnologico tuttono a cui abbiamo iniziato a lavorare dieci anni fa grazie al contributo di ...

