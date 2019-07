L’Aeronautica Militare in prima linea contro i roghi dei rifiuti

Spazio - Parmitano pronto al lancio per la missione Beyond : “L’Aeronautica Militare è con te” : Nel tardo pomeriggio di oggi 10 luglio il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso si è congratulato con il Colonnello Luca Parmitano prima dell’inizio della missione “Beyond” sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il Generale Rosso si è congratulato per l’incarico di Comandante della Stazione Spaziale che l’Astronauta italiano, che ora si trova in quarantena presso la città delle stelle di ...

Allerta Meteo - avviso di “fenomeni intensi” delL’Aeronautica Militare : temporali di “forte intensità” e grandinate al Centro/Nord : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 di oggi 7 Luglio 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale. “Persistono precipitazioni temporalesche di forte intensità con associati forti colpi di vento e attività grandinigena: – per le prossime 6 ore su Toscana in trasferimento e per le successive 9/12 ore su ...

Maggiore dell’Esercito trasportato a New York per una malattia rara con volo speciale delL’Aeronautica Militare : L’Aeronautica Militare nella giornata di ieri ha effettuato un trasporto umanitario a favore di un Militare dell’Esercito Italiano affetto una una patologia molto rara. Il Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino è decollato dall’Italia nella tarda mattinata ed è atterrato all’aeroporto di New York nella nottata. Il Militare, accompagnato da un’equipe medica dell’ospedale Militare del Celio, è stato trasportato ...

Meteo Luglio - le Previsioni delL’Aeronautica Militare : dalla prossima settimana torna il maltempo su tutta Italia - temperature sotto la media fino al 21 : Dopo un mese di giugno classificatosi come il più caldo mai registrato nella storia e con 3°C in più rispetto alla media in Europa, la situazione sembra prendere una piega totalmente diversa a Luglio. Dopo un weekend di maltempo estremo sul Nord-Est, con il rischio di tornado, grandine, vento e nubifragi, per i quali Estofex ha emesso una pesantissima allerta, anche la prossima settimana inizierà all’insegna del maltempo. Questa volta, però, ad ...

Meteo Luglio - le Previsioni delL’Aeronautica Militare : ancora caldo - dalla seconda settimana torna la pioggia : L’estrema ondata di caldo che ha colpito l’Europa, portando temperature di +46°C in Francia, ben oltre i +40°C nel Nord Italia, vittime, incendi e tanti disagi nel continente, ha spinto l’ONU ad intervenire, lanciando un nuovo appello in cui lamenta la lentezza dei progressi in atto contro i cambiamenti climatici e affermando la necessità di una svolta che “il mondo non può più aspettare“. Dopo questo mese di giugno bollente sul Paese, in tanti ...

Meteo Luglio - le Previsioni delL’Aeronautica Militare : tendenza al bel tempo : Nel giorno del Solstizio d’Estate, al Sud sta esplodendo una forte ondata di caldo che a metà della prossima settimana si estenderà anche alle regioni settentrionali, dove potrà stabilire nuovi record di temperatura e portare valori di +35-36°C su tutto il Nord. Nel frattempo, però, le regioni settentrionali faranno ancora i conti con fenomeni di maltempo per tutto il weekend. Le prossime settimane saranno caratterizzate prevalentemente ...

Meteo - le Previsioni mensili delL’Aeronautica Militare : temperature sopra la media fino a fine Giugno in tutta Italia : Dopo una prima metà di Giugno rovente al Centro-Sud e il forte maltempo al Nord della settimana in corso, le temperature resteranno al di sopra della media in tutto il Paese fino alla fine del mese. Dall’ultima settimana di Giugno, poi, il regime pluviometrico si riporterà all’interno del range del periodo in tutta Italia. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 17 Giugno al 17 luglio. 17 – 23 Giugno ...

Meteorologia - L’Aeronautica Militare presenta P-IN-SEVIRI : il nuovo prodotto per la stima delle precipitazioni istantanee : Dal mese di giugno, le informazioni elaborate dal Centro Operativo per la Meteorologia di Pratica di Mare (COMET) sulla stima della precipitazione istantanea osservata da satellite sono utilizzate dall’European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT). I dati prodotti con sistemi di post-elaborazione dell’Aeronautica Militare sono visualizzabili sul portale Eumetview e sul sito web http://hsaf.meteoam.it/ ...

Meteo - le Previsioni mensili delL’Aeronautica Militare : al Centro-Sud resisteranno caldo e bel tempo nella prossima settimana - poi torna la pioggia : È arrivata la prima forte ondata di caldo della stagione sull’Italia con valori che in questo weekend supereranno anche i +40°C al Sud. Oggi, alle 9:30, abbiamo già +33°C a Foggia, Stignano, Bova, +32°C a Palermo, Catania, Bari, Reggio Calabria e Cosenza, per citare alcuni dei valori più alti. Temperature che sono destinate ad aumentare in tutto il fine settimana al Centro-Sud mentre al Nord, invece, ci saranno temporali in intensificazione. ...

Meteo - le Previsioni delL’Aeronautica Militare : maltempo residuo al Centro-Sud a inizio settimana - poi prevalenza di bel tempo sull’Italia : Mentre il Centro-Sud si prepara a vivere un weekend di forti temporali, lo sguardo va già alla prossima settimana. Con l’inizio oggi, 1 giugno, dell’estate Meteorologica, al Nord tornano bel tempo e temperature in aumento, ma la stessa cosa non vale per le regioni centro-meridionali. All’inizio della prossima settimana persisterà ancora un residuo maltempo, che occasionalmente interesserà anche le regioni settentrionali. Ecco allora i dettagli ...

Meteo - le Previsioni delL’Aeronautica Militare per il weekend : temporali al Centro-Sud - bel tempo e aumento temperature al Nord : Con l’inizio dell’estate Meteorologica, caldo e bel tempo arriveranno solo al Nord in Italia. Infatti, mentre le regioni settentrionali si godranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso insieme ad aumento delle temperature, il Centro-Sud resterà ancora colpito dalla “maledizione del maltempo del weekend”. Nessun fine settimana del mese di maggio, infatti, è stato risparmiato da condizioni avverse e ora anche il primo weekend di giugno si ...

Meteo Giugno - le Previsioni mensili delL’Aeronautica Militare : breve ritorno di anticiclone e caldo - poi ancora maltempo : L’arrivo dell’estate Meteorologica dividerà l’Italia in due: si attende, infatti, un weekend di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nord si godrà sole e gran caldo. Dopo un mese di maggio anomalo dai tratti tipicamente invernali sul nostro Paese, la voglia di estate, soprattutto per gli amanti del caldo, è incontenibile. Dopo un primo weekend di Giugno di maltempo, la prima settimana del mese sarà finalmente caratterizzata dal ritorno di ...

Velivolo civile diretto a Milano perde i contatti radar : intercettato dalL’Aeronautica Militare : Un caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si è alzato rapidamente in volo nel pomeriggio di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un Velivolo civile privato CA25 decollato da Ibiza e diretto a Milano Linate, che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli operatori addetti al ...

Bimbo di 10 anni in pericolo di vita trasportato d’urgenza con volo delL’Aeronautica Militare da Cagliari a Torino : Un bambino di dieci anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia è stato trasportato d’urgenza nella serata di oggi da Cagliari a Torino a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per essere ricoverato nell’ospedale “Regina Margherita” della città piemontese. Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene ogni giorno e a qualunque ora in ...