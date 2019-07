Daria Bignardi sul Nove con L’Assedio

davidemaggio

(Di giovedì 11 luglio 2019)Toh, chi si rivede. A due anni dall’addio alla direzione di Rai3,ha deciso di tornare in tv. Da protagonista. La conduttrice è il nuovo acquisto delche, a partire dal prossimo autunno, la ospiterà per un ciclo di prime serate. Il nuovo programma si chiamerà L’Assedio e non è poi così nuovo. Come il titolo che richiama in qualche modo Le Invasioni Barbariche, anche il format sarà pressapoco il medesimo.si cimenterà in una serie di interviste. Se a La7 il programma era prodotto da Endemol, in quel di Discovery a produrre ci penserà direttamente la ITV Movie di Beppe Caschetto, manager della stessache a Discovery imperversa sulla scia dei risultati ottenuti da Maurizio Crozza. Per ilun acquisto di peso, in grado di far parlare e dare contenuto, ma nulla di nuovo sotto al sole e soprattutto l’ennesimo ...

IlMontanari : L'umiltà è il tratto distintivo di Daria Bignardi #sapevatelo - GiusCandela : Come Dagoanticipato Daria Bignardi sbarca su Nove con un programma che richiama Le Invasioni Barbariche.… - fabiofabbretti : Felice per l'invasione barbarica di Daria Bignardi sul Nove ?? #LAssedio #PalinsestiDiscovery -