Mara Venier | la gaffe sul programma in prima serata in Rai | Scusate | ma com' è

Palinsesti Rai - Mara Venier nuovo show e Antonella Clerici fuori dai giochi : Presentati i Palinsesti Rai per la nuova stagione televisiva 2019-2010. Mara Venier confermata a Domenica In che inizierà il prossimo 15 settembre. Per la presentatrice veneziana in programma anche un nuovo show da dicembre che si intitola La Porta dei sogni. Zia Mara ne aveva dato notizia su Instagram con un messaggio misterioso, annunciando che avrebbe avuto uno spazio in prima serata. Confermate anche le indiscrezioni che avevano anticipato ...

Lorella Cuccarini - Mara Venier e Milly Carlucci avranno due programmi : Tutto confermato. Nei palinsesti Rai non c’è Antonella Clerici. Invece Lorella Cuccarini, Mara Venier e Milly Carlucci avranno due programmi.

Anticipazioni palinsesti Rai 2019-20 : Mara Venier in prime time - Detto Fatto cambia orario : Presentati ufficialmente i nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2019-2020. Questa mattina a Milano, i tre direttori delle reti della tv di Stato hanno presentato quelle che sono le novità della prossima annata. Mara Venier tornerà ad essere la regina della domenica pomeriggio con una nuova edizione di Domenica In, ma questo non sarà il suo unico impegno della stagione, dato che sbarcherà anche in prima serata. E poi ancora ritornerà ...

Mara Venier caccia i piccioni con una scopa il video fa il giro del web : Mara Venier e il video in cui scaccia i gabbiani dalla terrazza di casa a Roma ha fatto il giro dei social. Nelle immagini, la conduttrice è furiosa con i volatili “rei” di sporcarle la terrazza della sua casa, cerca di scacciarli sbattendo la scopa sul tetto del gazebo. Neanche a dirlo, la gag che ne esce è esilarante. «Sciò gabbiani, sciò. Non se ne può più, cag…no, cosano…», dice Mara nel video. In pochi minuti, i tanti fan la riempiono di ...

Mara Venier e Rai contratto firmato fra Domenica in - La porta dei sogni e Radio 2 (Anteprima Blogo) : E' arrivato l'accordo fra Mara Venier e la Rai. La conduttrice veneta ha appena firmato un contratto che la legherà alla televisione pubblica per un altro anno. Vediamo insieme quali saranno gli impegni che la conduttrice di Domenica in avrà con la televisione di Stato nella prossima stagione televisiva.Si tratta di un impegno che la vedrà in campo non solo in televisione. La grande novità riguarderà infatti anche la Radio come accennato dal ...

Mara Venier difende Ultimo ma scoppia la bufera : Un bambino indisponente! : La conduttrice di "Domenica In" ha palesato la sua stima nei riguardi di Ultimo, dopo aver assistito all'Ultimo concerto capitolino che l'artista ha tenuto allo Stadio Olimpico di Roma. Recentemente Ultimo aveva fatto parlare a lungo di sé per aver disertato l'appuntamento consuetudinario con Tv, Sorrisi & Canzoni , previsto per la foto dei tre primi classificati a Sanremo. Un gesto di ribellione alle medie dei voti finali della kermesse canora, ...

