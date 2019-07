quattroruote

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Lahato che Carlose Landoresteranno in squadra anche nel 2020. piuttosto inusuale che un team di Formula 1 annunci la propria formazione dicosì in anticipo, praticamente nel pieno della stagione, ma non è un caso che il team inglese abbia scelto la settimana del GP di Gran Bretagna per "premiare" i propri, alla luce dei recenti risultati ottenuti.Squadra che vince non si cambia. Carlos e Lando sono duegiovani, dalle esperienze diverse ma con grande talento in comune. Ora che il team di Woking pare abbia trovato la giusta direzione per far crescere la vettura, i due stanno concretizzando in pista il lavoro svolto da centinaia di persone in factory. E lo stanno facendo con buoni risultati, tanto che laè adesso la quarta forza in campionato, alle spalle di Mercedes, Ferrari e Red Bull. Andreas Seidl, team principal ...

dinoadduci : F.1, Mercato piloti - La McLaren conferma Sainz e Norris - a_armaroli : RT @RoccoTodero: Cos’è l’interesse nazionale? L’interesse nazionale è quella tortura che mi costringe pagare tasse per mantenere piloti/ho… - claudiomilani6 : RT @RoccoTodero: Cos’è l’interesse nazionale? L’interesse nazionale è quella tortura che mi costringe pagare tasse per mantenere piloti/ho… -