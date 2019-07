Un robot subacqueo europeo mappa autonomamente le gallerie delle miniere abbandonate

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) UNEXMIN è un progetto finanziato dall’UE per lo sviluppo di un nuovo sistemaico per l’esplorazione e latura autonomaallagate in Europa. La piattaforma si chiamaic Explorer, è composta dai treUX-1a, UX-1b e UX-1c, e usa metodi non invasivi per latura autonoma in 3D difinalizzata alla raccolta di informazioni geologiche, mineralogiche e spaziali. I dati collezionati non si possono ottenere in modi altrettanto economici e a basso fattore di rischio, e potrebbero aprire nuovi scenari di esplorazione. FQ Magazine Norvegia, approvato lo sfruttamento del più grande giacimento di rame del paese: così 6.500 tonnellate di fanghi tossici verranno scaricati sul fondo del fiordo La piattaforma multi-rappresenta ...

