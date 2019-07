“Ogni fiaba ha una fine” | Marco Melandri annuncia il suo ritiro

sportfair

(Di martedì 9 luglio 2019)il suo: le parole del pilota italiano in conferenza stampa In tantissimi si aspettavano questo annuncio: dopo la convocazione di una conferenza stampa speciale,ha affermato che quella del 2019 sarà la sua ultima stagione da pilota professionista. Il 37enne di Ravenna hato il suodalle gare, che avverrò ufficialmente al termine della stagione 2019 di Superbike, che sta disputando con la Yamaha GRT. “Ogniha una fine” ha affermatoin conferenza stampa. Alessandro La Rocca/LaPresse “In Thailandia il sabato ho iniziato a parlarne e capire che qualcosa stava cambiando poi il sabato a Misano ho toccato il fondo e capito che qualcosa si era spento dentro, mi facevo delle domande in gara e vuol dire che qualcosa non andava. Ho preso questa decisione, è come essermi tolto un peso e ora che sono più ...

