Salmo | ' Un rapper americano mi ha copiato la cover del Machete Mixtape 4'

Salmo in pieno tour lancia Machete Mixtape 4 : tra i tanti rapper presenti anche Beba : È uscito venerdì 5 luglio Machete Mixtape 4. Il progetto discografico che, per la quarta volta in 10 anni, racchiude la collaborazione nata tra gli artisti che rappresentano il puro rap italiano. La crew di Machete è capitanata da Salmo, e rappresentata da tanti nomi del panorama hip-hop, tra cui Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. Negli anni molti artisti emergenti si sono imbattuti in Machete e in Salmo, che nel 2012 fece ...