Whatsapp | ecco tutte le novità in arrivo

Ecco le principali novità in arrivo su Whatsapp : pubblicità - contatti - temi e QR code : Le novità di WhatsApp simultaneamente in cantiere non sono poche e vale la pena di riassumere le più importanti L'articolo Ecco le principali novità in arrivo su WhatsApp: pubblicità, contatti, temi e QR code proviene da TuttoAndroid.

Creare sticker Whatsapp : ecco come : Creare stickers per WhatsApp. Non tutti sanno che è possibile realizzare degli stickers personali grazie a delle applicazioni specifiche.

Buongiorno e Buon 1° Luglio 2019 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e Whatsapp : Inizia oggi un nuovo mese del 2019! ecco una gallery con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Luglio alle persone a noi care! L'articolo Buongiorno e Buon 1° Luglio 2019: ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp sembra essere il primo su Meteo Web.

Buongiorno e Buon 1° Luglio 2019 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e Whatsapp : Inizia oggi un nuovo mese del 2019! ecco una gallery con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Luglio alle persone a noi care! L'articolo Buongiorno e Buon 1° Luglio 2019: ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp sembra essere il primo su Meteo Web.

Ecco come inviare immagini su Whatsapp a risoluzione originale : Volete inviare immagini e foto su WhatsApp a risoluzione originale senza alcuna perdita di dati? Ecco come fare in pochi passaggi. L'articolo Ecco come inviare immagini su WhatsApp a risoluzione originale proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp Windows Phone : stop da fine 2019 - ecco i modelli esclusi : Whatsapp Windows Phone: stop da fine 2019, ecco i modelli esclusi Già da qualche settimana era praticamente ufficiale, da qualche giorno però sono state diffuse nuove importanti notizie a proposito dell’addio ormai imminente di Whatsapp agli Windows Phone. Gruppi Whatsapp: notifica invito, cosa cambia nelle chat condivise Whatsapp: blocco del supporto tra sei mesi Whatsapp abbandona i Windows Phone a partire dal 31 dicembre 2019, ...

Whatsapp - diventerà più difficile sbagliare destinatario : ecco come : Grazie ad una novità presto in arrivo non sarà più possibile mandare messaggi su Whatsapp alle persone sbagliate

Whatsapp abbraccia altre funzioni di Android : ecco il PiP - anche in background : La versione 2.19.177 d WhatsApp Beta introduce una versione aggiornata del picture-in-picture, che permette di vedere i video anche con l'app in background. L'articolo WhatsApp abbraccia altre funzioni di Android: ecco il PiP, anche in background proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp - ecco il sistema per evitare di mandare foto ai contatti sbagliati : (foto: Smartdroid) Inviare una foto al contatto sbagliato su WhatsApp è una delle più classiche figuracce in cui tutti, prima o dopo, siamo incappati. Se per gattini e panorami poco importa, il risultato può diventare imbarazzante se non catastrofico con immagini che dovevano rimanere private e che invece, ahi noi, sono state mandate a un parente stretto o addirittura al nostro capo. Spesso si prende coscienza dell’errore quando è troppo tardi ...

Ecco come mettersi al riparo dai bug di Whatsapp Beta : Volete sempre avere la versione più recente di WhatsApp? Ecco come mettervi al riparo da eventuali sorprese e come sistemare i problemi. L'articolo Ecco come mettersi al riparo dai bug di WhatsApp Beta proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp : annunciate novità poco gradite : ecco cosa : Anche su Whatsapp arriveranno gli annunci commerciali. A partire dal 2020, ma solo per la parte relativa alle “Storie”

Ecco come funzioneranno i pagamenti digitali di Whatsapp tramite Global Coin : L'era dei pagamenti digitali su WhatsApp è sempre più vicina: Mark Zuckerberg registra in Svizzera una nuova azienda, Libra, e la possibilità di pagare tramite Global Coin in un battibaleno non è più un lontano miraggio. L'articolo Ecco come funzioneranno i pagamenti digitali di WhatsApp tramite Global Coin proviene da TuttoAndroid.

Licenziare via Whatsapp è corretto? Ecco cosa dice la legge (e l’etica) : di Monica Rota* E’ legittima la comunicazione di un licenziamento trasmessa via Whatsapp? Può essere utilizzata in giudizio la messaggistica Whatsapp per incardinare un procedimento disciplinare? Posso produrre in giudizio i messaggi trasmessi dal mio datore di lavoro ove emergono chiaramente direttive e orari in un rapporto di lavoro non regolarizzato? Nei nostri studi, sempre più frequentemente, i lavoratori sollevano questioni come ...

Ecco perché tanti utenti Whatsapp stanno cancellando la foto profilo : Negli ultimi mesi "il gruppo Facebook" ha avuto non pochi problemi di privacy e anche WhatsApp ha avuto i suoi guai. A quanto pare hanno lasciato conseguenze L'articolo Ecco perché tanti utenti WhatsApp stanno cancellando la foto profilo proviene da TuttoAndroid.