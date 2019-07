Roma Commercio e artigianato nella città storica | modifiche regolamento

Dalle Olimpiadi al commercio - il disastro Raggi a Roma : L’idea era buona: aprire un dialogo e correggere le regole da seguire per posizionare in maniera ordinata, nelle strade di Roma, i tavolini di bar e ristoranti.E oltre che buona, quell’idea rappresentava la salvezza per centinaia di lavoratori. Avrebbe evitato i licenziamenti causati, nonostante l’aumento dei turisti, dalla diminuzione degli spazi esterni prevista dal Pmo, il Piano di Massima Occupabilità. Peccato ...