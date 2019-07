Perché nella cerimonia di apertura delle Universiadi non si è dato spazio a Pino?

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Olimpiadi in miniatura Chi ha avuto la pazienza di aspettare la scapigliata sfilata degli atleti, divisi per “sovranismi” come sempre, dal più piccolo stato africano all’Italia ospitante e abbondante, ha visto più che uno spettacolo coreografico tipo repubblica popolare cinese o realismo da ex cortina di ferro, un’interpretazione naïf ed ecocompatibile dell’evento. L’ouverture è appannaggio della sirena Partenope, che si muove sinuosa tra le onde azzurre del mare, e di uno stadio bello e rifatto. I miti e i fischi. La freschezza della scenografia precede il greve dei saluti, sibili d’ordinanza compresi per sindaco e governatore, sotto gli occhi di Mattarella. Difficile scansarsi dal clima che viviamo e dai lapilli nazionalistici. C’è anche una politica estera del fischio, che non risparmia, tra l’imbarazzo generale, Francia e Germania. Il cronista televisivo si chiede dispiaciuto ...

CarloCalenda : Perché non ci possono stare. Se critichi alcuni aspetti del liberismo devi per forza essere un pericoloso socialist… - amnestyitalia : 41 mesi fa veniva trovato, nella periferia del Cairo, un cadavere irriconoscibile per le torture inflitte. Era Giul… - matteosalvinimi : Nessun problema: per la comandante criminale è pronto provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa… -