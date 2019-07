Uomini e Donne | Sossio Aruta a Ursula | “Ho paura per la bambina”

lanostratv

(Di sabato 6 luglio 2019)spiega perchè cerca di menodiOverBennardo e, come tutti sapranno, si sono conosciuti e innamorati nelle quattro mura dello studio di. La loro relazione non è certo stata tutta rose e fiori, ma alla fine il loro amore ha trionfato, tanto che tra qualche mese diventeranno genitori. Tuttavia la coppietta pare continuare ad avere qualche problemino. Difatti la donna, in una lunga lettera scritta al magazine Di Più qualche settimana fa, si è lamentata che il suo compagno non la cercherebbe più come un tempo. Per tale ragione oggiha voluto risponderle dalle pagine del magazine edito da Cairo: “Ti cerco di meno perchè hodi fare del male a te e alla nostra bambina…” Successivamente ha anche svelato che appena metterà al mondo la bambina tutto tornerà come prima.Over, ...

matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare le nostre donne e i nostri uomini in divisa per il loro immenso lavoro quotidiano a… - matteosalvinimi : #Salvini: le Donne e gli Uomini delle Forze dell’Ordine SONO IL MEGLIO DEL NOSTRO PAESE. ???? ?? #Fuoridalcoro @fuoridalcorotv - Coninews : Prima giornata di gare alle Universiadi di #Napoli2019 e prime medaglie azzurre ?? ?? Matteo Ciampi nei 400 sl ?? Gab… -