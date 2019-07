Selfie tragico in vacanza Lo scatto è fatale per 2 turisti | “Precipitati da 9 metri”

caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2019) Si tinge ancora di rosso la Costa Blanca, in Spagna. Altre due persone, infatti, hanno trovato la morte nel modo più banale che si possa fare: facendosi un. È successo a duebritannici, che hanno scavalcato una barriera di sicurezza per scattarsi una foto ricordo di quella che doveva restare unamitica. Sono precipitati da nove metri. Una tragedia, che arriva nel momento più spensierato dell’anno: la, i momenti tra amici, unoper rendere indelebile un momento. E, strano ma vero, questo è un fenomeno in costante aumento. Si chiamano “Selficidi”, le morti da, di cui uno studio ha delineato gli ultimi dati. Dal 2011 sono oltre 260 i morti in questo modo, con una concentrazione particolare in India e in America. Una morte per disattenzione, per eccesso di sicurezza, per quella voglia di superare il limite, gli ostacoli. E postare il tutto suoi ...

