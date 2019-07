Salvini cambia idea | Libia porto sicuro? Ora No

Migranti - ora i trafficanti puntano sulla Grecia. Dati Onu : da quando c'è Matteo Salvini cambiate le rotte : Da quando al governo c'è Matteo Salvini l'Italia non è più un porto sicuro per il traffico di Migranti. Secondo i Dati dell'Unhcr, organizzazione dell'Onu, dall'inizio del 2019 alla data del 24 giugno scorso sono arrivati sulle coste del Mediterraneo 34.376 Migranti, meno anche dei 56.585 registrati

Da “sbruffoncella” a “fuorilegge” : come cambia la narrazione di Salvini su Carola Rackete : Matteo Salvini sceglie le parole con una cura eccezionale. Quando Carola Rackete della Sea Watch dichiarava che avrebbe violato il divieto di entrare in acque italiane e faceva seguire i fatti alle parole, per Salvini era una "sbruffoncella". Adesso però è diventata una "comandante fuorilegge": che cosa è cambiato nella rappresentazione che Salvini vuole dare?Continua a leggere

Roberto Fico contro Salvini e Di Maio : “cambiamo il M5S” : Roberto Fico contro Salvini e Di Maio: “cambiamo il M5S” La recente intervista rilasciata da Roberto Fico a Repubblica crea un ulteriore spaccatura all’interno del Movimento. Il Presidente della Camera dei Deputati si è scagliato – senza troppi giri di parole – sia contro Di Maio (per la gestione delle dinamiche interne del partito), sia contro il partner di governo, Matteo Salvini (per la politica migratoria e la gestione ...

Fico - bordate a Salvini e avvertimento a Di Maio : "Cambiamo il M5s - prima che sia tardi" : Il presidente della Camera fa quadrato intorno al premier Conte: "Troverei difficile che il governo vada avanti senza di lui...

Sea Watch - Salvini : linea non cambia : 13.18 "Nel pomeriggio aspettiamo la sentenza della Corte europea diritti dell'uomo sul ricorso della Sea Watch, ma qualunque sarà la decisione di Strasburgo, la nostra linea non cambia. E' una nave olandese di una ong tedesca, il problema lo risolvano Berlino e Amsterdam". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "C'è il decreto Sicurezza bis che prevede per chi viola certe regole il sequestro della nave e una multa fino a 50 mila ...

Lega - il nome cambia ancora : Roberto Calderoli e Matteo Salvini - mossa coordinata "anti-pm" : La Lega cambia nome ma non identità. Il Carroccio - fa sapere Il Fatto Quotidiano - cambierà nome e diventerà la Lega per Salvini premier. A coordinare il lavoro del comitato per la revisione dello Statuto ci pensa Roberto Calderoli. L'ex ministro nel governo Berlusconi si è insediato in via Belleri

Matteo Salvini : “È arrivato il momento del vero cambiamento in Rai - tagliamo i mega stipendi” : Nel giorno del no alla doppia candidatura di Marcello Foa come presidente di Rai e Raicom, anche Matteo Salvini torna a parlare della radiotelevisione italiana: "È arrivato il momento di entrare nel merito del vero cambiamento in Rai, quindi tagliare i mega stipendi - annuncia durante una diretta Facebook - bisogna rimettere il merito al centro della pubblica amministrazione".

Salvini - visita negli Usa con gaffe : scambia Washington con Philadelphia : All'interno del Lincoln Memorial il vicepremier: "Una volta ho visitato la scalinata di Rocky". E l'ambasciatore lo corregge

Salvini NEGLI USA/ Ecco cosa cambia nella sfida Italia-Ue e nel Governo : Matteo SALVINI sposa la linea Trump, anche in politica estera. Resta da capire cosa cambia ora nella delicata partita tra Italia e Ue

Conte : “Pieno mandato? Certo - altrimenti mi dimetterei”. Salvini : “Questo era e rimane governo del cambiamento” : “Il presidente del Consiglio se non avesse delega per sedersi a un Consiglio europeo allora non partirebbe, sarebbe sfiduciato: è la logica della grammatica costituzionale. Ai giornalisti piace parlare di mandato pieno, mezzo mandato, un quarto di mandato. Se un giorno dovessi sentire di non avere piena delega e mandato pieno delle forze politiche ne trarrei immediatamente le conseguenze: sarebbe la crisi più trasparente possibile”. ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - cambia il quadro : "Qui gatta ci cova" - li stanno fregando? : "Qui gatta ci cova". Matteo Salvini e Luigi Di Maio iniziano a sospettare sia del presidente Sergio Mattarella e della sua intenzione di avallare una "crisi senza voto" per piazzare a Palazzo Chigi un nuovo Mario Monti pro-Ue, sia di chi continua a tirarli per la giacchetta auspicando una sfiducia a

Salvini : dopo 70 anni in molte zone di sinistra è cambiata la musica : Roma – “Buongiorno Amici, dopo 70 anni a Ferrara, Forlí e in tante altre citta’ dove governava da sempre la sinistra da oggi cambia la musica! GRAZIE!”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: dopo 70 anni in molte zone di sinistra è cambiata la musica proviene da RomaDailyNews.

Matteo Salvini - la promessa in una telefonata a Silvio Berlusconi : cambia il quadro politico : Una telefonata, pesantissima, in grado di cambiare il quadro politico. Una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, in occasione del contatto telefonico - rivela La Stampa - avrebbe nuovamente insistito col leghista per dar vita a un partito unico del centrodestr

Travaglio : “Salvini? È sempre lo stesso - mai cambiato. Ora si è travestito da leader nazionale e nazionalista” : “Salvini? È sempre lo stesso, è in politica dal 1990, è il politico più vecchio che abbiamo. Sei anni fa la Lega si chiamava Lega Nord e mai aveva festeggiato la festa della Repubblica Italiana. Adesso Salvini si è travestito da leader nazionale e nazionalista e quindi è costretto a festeggiarla e a dimenticare quando l’Italia gli faceva schifo e gli interessava solo la Padania“. Così il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco ...