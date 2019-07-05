romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 05-07-2019 ore 09:00: VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 08:20 SS… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 08:45: VIABILITÀ DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 08… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E AURELIA; SULLA STESSA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 20.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA BUFALOTTA E SALARIA MENTRE IN INTERNA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LAURENTINA ED OSTIENSE, RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 19.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA SALARIA E FLAMINIA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA, NOMENTANA E DIRAMAZIONE SUD E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 18.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 18.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 17:05 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 17:05 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 17:05 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 16:20 BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 15:20 BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA AD APRILIA TRA VIA FOSSIGNANO E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI RIMANENDO IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA DOVE SI RALLENTA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; …E SULLA CASILINA, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA SEMPRE NELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI UN VEICOLO IN FIAMME ORA RIMOSSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PISANA E A91, MENTRE IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E Roma-FIUMICINO; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI NELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E CASSIA, TRA AURELIA E A91, E PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA CASILINA E NOMENTANA; SULLA A24 TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE, PERMANGONO TUTTAVIA ...