Perché le donne smettono di fare sesso

gqitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Lenon sono pazze: se non fanno più“con voi”, un motivo c'è sempre, anche se non sempre siete voi la causa. Senza cercare di semplificare, diciamo che è vero, che quando il rapporto ha superato di gran lunga i dieci anni, moltesi ritrovano a evitare o limitare di molto la vita sessuale. Come se la coniugalità potesse lentamente uccidere in qualche modo il desiderio. La sociologa Emmanuelle Santelli ha voluto cercare di capire il motivo di questo "ritiro" e per farlo ha intervistato una quarantina di coppie stabili. Dalle parole delleinterrogate è emerso che la maggior parte di loro mancano di desiderio sessuale, ma per mantenere il legame coniugale, al quale tengono, cercano di “negoziare” col partner. Solo in poche parlano di continuare a provare un desiderio autentico. Naturalmente delle spiegazioni ci sono e la riduzione del desiderio alla prova ...

RealEmisKilla : E dai, ancora. Ti faccio un disegno: le donne per come le immagino e desidero io, dovrebbero sempre curarsi di sé s… - Linkiesta : Siamo primi al mondo per iscrizioni di donne all’università, ultimi in Occidente per partecipazione femminile al me… - Capezzone : Grande @Marco_Faraci su @atlanticomag : la #capitana #SeaWatch? Chiamiamola per cognome... -