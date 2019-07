Pensione luglio 2019 | arriva il conguaglio sul cedolino

leggioggi

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il mese di, come di consueto, rappresenta un mese estremamente importante non solo per i dipendenti, ma anche per i pensionati, in quanto l’INPS si appresta ad effettuare il cosiddettoIrpef. Ma cosa comporta nei fatti talesulpensionistico di questo mese? La questione è molto più semplice di quanto si possa pensare a primo impatto. Dunque, le situazioni che possono venire a realizzarsi sono principalmente due: se il pensionato ha pagato più imposta di quanto dovuta, o le detrazioni abbiano superato il valore delle tasse, allora neldifigurerà un rimborso Irpef; in caso contrario, ossia qualora il pensionato ha pagato meno imposta rispetto a quanto dovuta, subirà una trattenuta. Esiste, in realtà, anche una terza casistica: ossia nel caso in cui il pagamento è in regola e non si registrano rimborsi o trattenute, in quest’ultima ...

