“M” di Antonio Scurati ha vinto il premio Strega 2019

wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) (foto: Musacchio, Ianniello e Pasqualini) Una vittoria schiacciante e ampiamente anticipata nelle scorse settimane: ad aggiudicarsi il, infatti, è statocon il suo romanzo M. Il figlio del secolo, edito da Bompiani. Illetterario più prestigioso dell’editoria italiana va dunque al libro, primo di una trilogia, che racconta in 800 pagine l’ascesa inarrestabile di Mussolini e l’avvento del fascismo in Italia fino al delitto Matteotti: “Sono felice della vittoria, ma sono anche molto contento che altri italiani leggeranno questo libro. Potranno conoscere meglio la nostra storia: con la speranza che non si ripeta, anche in forme diverse”, ha dichiarato dopo la vittoria l’autore, che alloera arrivato secondo due volte, nel 2009 e nel 2014. Il suo romanzo è giunto alla vittoria con un numero schiacciante di voti, ...

Einaudieditore : Antonio Scurati vince il #PremioStrega2019 con M. IL FIGLIO DEL SECOLO @libribompiani - ilpost : Antonio Scurati ha vinto il Premio Strega con “M. Il figlio del secolo” - Agenzia_Ansa : Antonio Scurati stravince il Premio Strega 2019 con 228 voti Il suo libro ''M. Il figlio del secolo' pubblicato da… -