Antonino Barillà a CalcioWeb | “Un aneddoto sulla Reggina? Quella volta che Torrisi…” E

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Durante l’intervista ai microfoni dinon poteva non parlare della squadra della sua città: la. Il centrocampista ha vissuto le giovanili e dieci stagioni in amaranto, togliendosi anche parecchie soddisfazioni come segnare la prima rete in Serie A, al Granillo, contro la Juventus. PRIMO GOL IN SERIE A –è entusiasta, ai microfoni di, nel ricordare la rete segnata a Buffon, in uno stadio stracolmo e contro il portiere più forte del mondo: “Il gol al Granillo contro Buffon è stato il mio primo in Serie A. L’emozione che ho provato è indescrivibile, fare gol davanti a tanta gente a un portiere come Buffon e nella mia città è una cosa bellissima”. NUOVO CORSO DELLA– Lada qualche mese ha cambiato proprietà, le intenzioni sono adesso di tornare ai fasti di un tempo. Questo ...

ParmaLiveTweet : Fiocco rosa in casa Parma: è nata Rachele Barillà: Grande gioia in casa Parma, con Antonino Barillà che è diventato… - mapivi63 : RT @1913parmacalcio: Fiocco rosa in casa Parma Calcio: è nata Rachele #Barillà! Un abbraccio da parte di tutta la famiglia crociata alla nu… - arieccoci : RT @1913parmacalcio: Fiocco rosa in casa Parma Calcio: è nata Rachele #Barillà! Un abbraccio da parte di tutta la famiglia crociata alla nu… -