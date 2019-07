Andrea Dovizioso MotoGP | GP Germania 2019 | “Sono nono | non è il massimo Facciamo fatica

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019)ha concluso alposto la giornata di prove libere valide per il GP di, nona tappa del Mondiale. Il centauro della Ducati hato a ingranare al Sachsenring, non è riuscito a brillare e ha sofferto su un tracciato sinistrorso che già alla vigilia si presentava come particolarmente insidioso per la moto di Borgo Panigale. Il forlivese cercherà di rialzarsi nella giornata di domani con l’obiettivo di ottenere un buon piazzamento sulla griglia di partenza, la sua speranza è quella di ottenere un buon risultato su un circuito particolarmente gradito da Marc Marquez che si è imposto per ben nove volte.ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport: “Siamo noni, non è ilma sicuramente domani si andrà più forte. Mi aspetto che sarà tutto da rifare per restare nei primi dieci, bisogna lavorare ...

