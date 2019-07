CorSport | il futuro di Allan resta in azzurro Prima | però | la finale di Coppa America

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Per il Corriere dello Sportun punto fermo nel centrocampo del Napoli. Ci sono suoi estimatori un po’ ovunque, certo, ma anche tutti i presupposti perché la sua avventura continui in, c’è ladi, domenica a Rio. Nella competizione ha giocato complessivamente 101 minuti: 20 col Perù, 71 col Paraguay e 10 con l’Argentina. Lui non vede l’ora di giocare nella città in cui è nato. Nella scorsa stagione il centrocampista ha subito uno stop a gennaio, un po’ per motivi fisici, ma anche per l’assalto del Psg. Non se ne è fatto più niente per diversi motivi, soprattutto perché non si poteva privare il centrocampo di un’altra pedina dopo Hamsik e Rog. Sul finire del campionato,, il brasiliano è sembrato più tranquillo e si è ripreso. Si unirà al gruppo dopo il ritiro, perché avrà bisogno di un po’ di vacanza. Tornerà carico e pimpante, ...

