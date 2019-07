Roma | crisi rifiuti e rischio epidemia | i pediatri | ' Bimbi stiano distanti dai cassonetti'

Rifiuti a Roma - la Raggi attacca : 'Crisi costruita a tavolino' : I vertici di Ama hanno annunciato che la crisi dei Rifiuti a Roma potrà essere del tutto risolta per Natale. Nel frattempo, però, la Sindaca Virginia Raggi ha deciso di assumere una posizione forte per prendere di petto la questione. A suo parere, infatti, questa sarebbe una crisi "costruita a tavolino, forse con logiche commerciali", e si è rivolta quindi a molte autorità per trovare una risoluzione. Spedite lettere in particolare al Premier ...

Terremoto Roma - risentimento del 5° grado Mercalli a Colonna - San Cesareo e Zagarolo : attivata l’unità di crisi : Il Terremoto che ha spaventato Roma nella notte (la scossa si è verificata alle 22:43) è stata di magnitudo 3.6 (dato ufficiale e definitivo dopo gli ultimi ricalcoli dell’INGV) ma nell’area più vicina all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli, precisamente a Colonna, San Cesareo e Zagarolo. La scala Mercalli (ancora molto utilizzata in ambito scientifico, a differenza di quanto molti erroneamente ...

#aRomavatuttobene - Rifiuti - la crisi più lunga : mille tonnellate in strada : La crisi più lunga mostra montagne di Rifiuti sui marciapiedi di Roma da tre settimane. Sono gli stessi sacchetti, fermi sotto il sole, a quaranta gradi, la spazzatura va in putrefazione...

Maltempo : il presidente dell’Emilia Romagna firma la dichiarazione dello stato di crisi : Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato la dichiarazione dello stato di crisi regionale per gli eventi calamitosi che hanno colpito l’Emilia Romagna dal 5 al 14 maggio. Lo comunica la Regione in una nota, sottolineando che il decreto rimarrà in vigore 180 giorni e dà mandato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di svolgere i lavori urgenti e di mettere in campo ...

La crisi della Roma e il caso De Rossi sono arrivati in Parlamento : Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, con la prospettiva concreta di restare fuori dalla Champions League e uno stadio nuovo ormai ridotto a chimera. Poi la doccia fredda dell'inaspettato e brusco congedo annunciato dai vertici societari alla bandiera Daniele De Rossi. La rabbia dei tifosi Romanisti è esplosa negli ultimi giorni in tutta la sua veemenza, complice forse la concomitante vittoria in coppa Italia dei 'cugini' ...

Roma è ancora alle prese con la crisi dei rifiuti : Cinque mesi fa un incendio ha devastato un impianto di trattamento dei rifiuti e la capitale si è svegliata avvolta in una nube nera. Un’inchiesta per capire cos’è successo e perché da allora è stato fatto poco e niente. Leggi