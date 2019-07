Nike x Stranger Things | la capsule collection

gqitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019). Con l'arrivo della terza stagione, anche la moda celebra il ritorno della serie televisiva Netflix, contribuendo al clima di trepidazione tra i fan con moltepliciispirate agli anni '80: da H&M a Levi's, i brand hanno ripercorso i motivi e i design di trent'anni fa, con una particolare attenzione ai dovuti riferimenti alla serie tv. Qualche giorno fa è arrivata anche una nuova linea moda esclusiva, che ha rivisitato non solo le suggestioni di stile di, ma ha pure ripescato nei propri archivi per riproporre alcuni dei capi d'abbigliamento più iconici di quegli anni: si tratta di una collezione firmata, che ha voluto ripercorrere il 1985, anno in cui è ambientata la terza stagione della serie televisiva, ispirandosi ai modelli di sneaker presenti sul mercato in quel periodo: Cortez, ...

j4r3t : Il 4 luglio inizia la nuova stagione di Stranger Things. Questo il super packaging Nike delle Tailwind 79 X Strange… - Rif_ : Netflix sta facendo collaborazioni con Polaroid e con Nike per sponsorizzare Stranger Things. Sono bombardato da tu… - Diregiovani : ?? ????Una capsule collection in stile Anni 80 perfetta per uscire in bicicletta con Undici Will, Mike, Dustin e Lucas… -