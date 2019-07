Commissione Europea | Non ci sarà la | procedura di infrazione contro

blogo

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Non ciladil'Italia da parte della. Dopo aver ascoltato il parere degli sherpa, ossia i loro capi di gabinetto, i commissari europei hanno deciso che non è necessario precederel'Italia. L'annuncio ufficiale è stato dato dal Commissario per gli Affari economici Pierre Moscovici:"Questo approccio dell'ascolto è stato convalidato dagli Stati membri. Abbiamo proceduto al dialogo con le autorità italiane, che sono state costruttive in queste ultime settimane, con la volontà di arrivare a una soluzione. Bisogna compensare il divario del bilancio nel 2018 di 2,04 punti base, poi bisognava correggere lo 0,4% del 2019 e ottenere rassicurazioni sul bilancio preventivo 2020, che secondo lasarebbe stato del 3,5% del PIL, che sarebbe inaccettabile per le regole e danneggerebbe l'economia italiana e l'Eurozona"Moscovici ha ...

