Boeing stanzia 100 milioni per le famiglie vittime di disastri aerei

ilsole24ore

(Di mercoledì 3 luglio 2019) NEW YORK -centodi dollari per lecolpite dalle tragedie dei due voli 737 Max avvenute in Indonesia ed Etiopia e costate la vita...

MondoMercati : Boeing stanzia 100 milioni per famiglie vittime disastri aerei - fisco24_info : Boeing stanzia 100 milioni per famiglie vittime disastri aerei: New York - Boeing stanzia cento milioni di dollari… - XinhuaItalia : #BREAKING:: #Boeing stanzia 100 milioni di dollari per assistere le famiglie delle vittime degli schianti dei… -