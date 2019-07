optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) C'è grande curiosità in queste ore attorno all'aggiornamento di giugno dedicato ai possessori di un9. Lo dico subito, si tratta di un minor upgrade, se non altro perché il firmwareha un peso di poco superiore ai 200 MB, ma è importante evidenziare il fatto che il produttore asiatico abbia dato continuità a quanto vi abbiamo riportato appena due settimane fa su queste pagine, quando buone parte degli utenti ha iniziato a ricevere il primo upgrade ottimizzato su9. Insomma, per la prima volta coloro che hanno ricevuto l'aggiornamento tanto atteso in tempi e modalità differenti, ora vengono collocati sullo stesso livello. Si tratta di un intervento estremamente importante, come sempre avviene con lecorrettive successive a significativi upgrade. Per quanto riguarda i suoi effetti reali, ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni, quando un numero importante ...

Andryzenatti : RT @OptiMagazine: Stabilizza ogni Honor 9 con EMUI 9 in circolazione la patch B179 di inizio luglio - OptiMagazine : Stabilizza ogni Honor 9 con EMUI 9 in circolazione la patch B179 di inizio luglio - franc2500 : RT @CasaleCoralba: ' E pluribus unum [...] Ogni Io è composto da un esercito di io' proseguì il Medico delle Acque. 'Perciò l'uomo si innam… -