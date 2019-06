ilsussidiario

(Di sabato 29 giugno 2019) Con un colpo di forza militare ildittatoriale comunista dell'ha occupato gli ospedali, cacciando preti, suore e malati

Andrea1975_ : RT @LaStampa: Malati in strada, preti e suore cacciati: l’Eritrea e la guerra agli ospedali cattolici - PaoloTarantola : NON SEMBRA UNA PRIORITÀ PER GLI ALTISSIMI RANGHI DELLA CHIESA ROMANA ERITREA, CATTOLICI PERSEGUITATI/ Zerai: il reg… - AgenziaH : ERITREA, CATTOLICI PERSEGUITATI/ Zerai: il regime li odia perché pensano agli ultimi -