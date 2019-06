Roberto Fico contro Salvini e Di Maio | “cambiamo il M5S”

Roberto Fico cannoneggia contro Luigi Di Maio : "Ritorniamo a parlarci o noi Cinque stelle finiremo calpestati" : "finiremo per essere calpestati". Roberto Fico lancia un grido d'allarme ai colleghi del Movimento Cinque stelle: "Se non ridefiniamo presto identità e valori, ad esempio mettendo di nuovo al centro i temi ambientali e la visione di futuro, non capiremo mai qual è il limite da non valicare", dice in

M5s - Roberto Fico chiede un cambiamento radicale : “Torniamo a parlarci o finiremo calpestati” : Nuovi spazi, più confronto, più dialogo. Sono le richieste che il presidente della Camera, Roberto Fico, rivolge al Movimento 5 Stelle: "Se non ridefiniamo presto identità e valori non capiremo mai qual è il limite da non valicare. E finiremo per essere calpestati". Quello che chiede Fico è "uno spazio dove tutti possiamo parlare", capendo insieme quale strada percorrere.Continua a leggere

Non c’è nessuna emergenza sull’immigrazione - dice Roberto Fico : In una lunga intervista a Repubblica il presidente della Camera dice che i migranti sono gestibili senza chiudere i porti e che il Movimento 5 Stelle ha bisogno di cambiare

Gianfranco Fini e la maledizione del presidente della Camera : Roberto Fico finirà come lui? : C'è una specie di maledizione di Montezuma che colpisce chi mette piede sullo scranno più alto di Montecitorio: chiunque ricopra quella carica diventa una caricatura e spesso fa una cattiva fine politica. È una maledizione che ormai dura da 25 anni e da sette legislature e copre Seconda e Terza Repu

Roberto Fico - un populista di sinistra. Peccato sia una figura mitologica : Il nostro Presidente della Camera, Roberto Fico, incarna autorevolmente una figura mitologica: il populista di sinistra. populista, ma di sinistra; grillino ma buonista; Cinquestelle però movimentista, ecologista, antirazzista. E l’incarna, badate, perché evidentemente ci crede: tutta la sua esistenza politica sta lì a testimoniarlo. L’unico problema è che il populismo di sinistra è una figura mitologica: esiste sui libri, non nella realtà. ...

Roberto Fico - dopo la parata del 2 giugno il M5s in rivolta : come si è fatto fuori da solo - chi lo scarica : Al peggio non c' è mai fine. Devono averlo pensato in molti tra i grillini domenica scorsa, dopo aver sentito il presidente della Camera Roberto Fico dedicare la festa della Repubblica «ai migranti e ai rom» con tanto di pugno chiuso sinistro alzato in segno di saluto. Gli animi pentastellati, già p

Roberto Fico - anche i suoi fedelissimi sono sotto choc : "Cosa c'entrano i rom con la festa della Repubblica?" : Al peggio non c' è mai fine. Devono averlo pensato in molti tra i grillini domenica scorsa, dopo aver sentito il presidente della Camera Roberto Fico dedicare la festa della Repubblica «ai migranti e ai rom» con tanto di pugno chiuso sinistro alzato in segno di saluto. Gli animi pentastellati, già p

Roberto Fico l'attendista nella Fortezza Bastiani di Montecitorio : Tema: Roberto Fico. Grillino, napoletano, presunta “arma segreta” della sinistra interna proprio al Movimento 5 Stelle, giustificazione vivente affinché nessuno pensi che la formazione cui appartiene sia soprattutto uno sportello-bancomat della Casaleggio Associati. E ancora, sia detto come dato generale, il politico Fico rimanda sempre meglio alla spietata barzelletta che il conterraneo Totò raccontò nel ...

Roberto Fico l'attendista nella Fortezza Bastiani di Montecitorio : Tema: Roberto Fico. Grillino, napoletano, presunta “arma segreta” della sinistra interna proprio al Movimento 5 Stelle, giustificazione vivente affinché nessuno pensi che la formazione cui appartiene sia soprattutto uno sportello-bancomat della Casaleggio Associati. E ancora, sia detto come dato generale, il politico Fico rimanda sempre meglio alla spietata barzelletta che il conterraneo Totò raccontò nel 1966 a ...

"Rom e migranti amici della patria? Ma vai a nasconderti". Vittorio Feltri - una lezione storica a Roberto Fico : In tutta sincerità a me le feste, sia religiose sia laiche, non vanno particolarmente a genio. Ne farei volentieri a meno, però le accetto come fossero calamità naturali, temporali, terremoti, sbalzi di temperatura, benché non sia uguale alla Gretina che si eccita per un grado in più, per altro inve

M5s - cresce la fronda anti-Lega di Roberto Fico - Luigi Di Maio teme il ribaltone : Roberto Fico a Luigi Di Maio che gli chiedeva delle sue intenzioni dopo la dichiarazione durante la festa della Repubblica sui rom e sugli immigrati lo ha detto molto chiaramente: "Ho solo affermato i valori della Repubblica e della Costituzione. Non possiamo cedere ancora alla Lega, altrimenti il M

Matteo Salvini contro Roberto Fico : “Aspettiamo la festa del borseggiatore e del lavavetri” : Matteo Salvini, dal palco di un comizio a Cremona, è tornato ad attaccare il presidente della Camera, Roberto Fico, per aver dedicato la festa della Repubblica ai migranti, ai rom e ai sinti che sono in Italia. "Aspettiamo anche l'ufficializzazione della festa del borseggiatore e del lavavetri abusivo al semaforo - ha annunciato il leader della Lega - così almeno ognuno ha la sua festività".

Roberto Fico dedica il 2 giugno ai rom? Sette arresti per rapine alla parata del Circo Massimo : Roberto Fico ha dedicato la festa del 2 giugno ai rom e loro lo hanno ringraziato rubando. Sono Sette, due cittadini stranieri e cinque donne rom, le persone intercettate dai carabinieri mentre tentavano di impossessarsi del portafogli di diverse vittime. Le nomadi, tutte di età compresa tra i 25 e

Roberto Fico dedica il 2 giugno ai rom... ma loro borseggiano alla parata : Sono sette in totale, cinque donne rom, un cittadino peruviano ed un tunisino, gli stranieri fermati dai carabinieri mentre tentavano di mettere a segno furti e borseggi durante la parata per la festa della Repubblica. Forse hanno preso troppo alla lettera l’appello del presidente della Camera, Roberto Fico, le cinque rom bosniache che hanno approfittato della festa della Repubblica per borseggiare una 54enne indiana in vacanza nella ...