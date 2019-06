Myst | in futuro potremmo vedere una serie TV ed un film della popolare avventura

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Village Roadshow Entertainment ha annunciato di aver acquisito i diritti per la realizzazione di unTV basato sull'universo di, storicatargata Cyan Worlds.Come riporta Polygon, sembra che anche Isaac Testerman e Yale Rice lavoreranno al progetto insieme a Village Roadshow Entertainment.è stato un titolo di grande successo, infatti gli sviluppatori decisero di pubblicare un seguito chiamato Riven nel 1997. Il compito del giocatore era quello di salvare la moglie di Atrus, imprigionata da suo padre Gehn. Questo capitolo viene considerato da molti appassionaticome il più difficile ma anche il più bello ed evocativo.si differenzia dagli altri giochi d'contemporanei per molti aspetti. Innanzitutto l'intera vicenda ruota attorno al giocatore stesso, non ci sono altri personaggi di cui vestire i panni. In virtù di questo, sono ...

