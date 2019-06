Finale Champions Juventus-Real | definiti 32 risarcimenti per Piazza San Carlo

L’uomo del giorno - Loris Karius : il protagonista in negativo della Finale di Champions del 2018 ancora nei guai al Besiktas : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. protagonista di oggi è Loris Karius, portiere del Besiktas, in prestito dal Liverpool, che compie 26 anni. L’estremo difensore tedesco è nato infatti il 22 giugno del 1993. Cresciuto nel Mainz, Karius è passato al Liverpool nel 2016, diventando protagonista (suo malgrado) della finale di Champions 2017-2018. Karius fu autore di due clamorose ...

Rampelli (FI) : “Mi piacerebbe vedere una bella Finale di Champions tra Roma e Lazio” : Fabio Rampelli, vice presidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, è intervenuto a Radio Cusano Campus nella trasmissione “Cosa succede in città” parlando anche della Roma, che ha ufficializzato questa mattina il nuovo allenatore Paulo Fonseca. Ecco le sue parole. “La Roma non si discute, si ama, lo dico da tifoso. La nostra città meriterebbe, per tutti i suoi supporter, un altro tipo di presidenti. Mi ...

Baseball - European Champions Cup 2019 : Bologna in Finale! Sconfitti i Curaçao Neptuns - nulla da fare per il Parma : Arrivano buone notizie dall’edizione 2019 della European Champions Cup 2019 di Baseball, dove il Bologna di fronte al pubblico amico è riuscito a centrare il pass per la finalissima, sconfiggendo nettamente i campioni in carica dei Curaçao Neptuns. Un dominio netto quello dei italiani, iniziato già nel secondo inning, chiuso con il parziale di 3-0 dopo il doppio di Vaglio e il fuoricampo di Gimaudo, allungando poi sul 6-0 nel corso della ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Olympiacos bestia nera della Pro Recco - la rimonta non basta. Liguri sconfitti in semiFinale : Tensione altissima, pubblico delle grandi occasioni e tantissimo spettacolo. Era il match sicuramente più atteso di tutta questa Final Eight della Champions League di Pallanuoto maschile ad Hannover, di fronte le due finaliste della passata edizione: Pro Recco ed Olympiacos. I recchelini andavano a caccia della rivincita dopo la sconfitta casalinga del 2018, invece sono i greci a volare all’atto conclusivo della massima competizione ...

LIVE Pro Recco-Olympiacos pallanuoto - SemiFinale Champions League 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria con l’Hannover nei quarti di finale – La presentazione della sfida – Programma e orari della Semifinale Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale di Champions League di pallanuoto maschile: ad Hannover va in scena il big match, quello più atteso, oggi alle 19.00. Si scontrano infatti i pluricampioni d’Italia della Pro Recco ed i campioni in ...

Pro Recco-Olympiacos - SemiFinale Champions League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Tempo di big match: va in scena forse la partita più interessante di tutte le Final Eight di Champions League in quel di Hannover. La rivincita della finale dell’anno scorso a Genova quest’anno si presenta nel penultimo atto: la Pro Recco cerca il riscatto con i campioni in carica dell’Olympiacos. Liguri che partono nettamente favoriti ma che dovranno fare attenzione ancora una volta all’esperienza e alla forza fisica ...

Baseball - European Champions Cup 2019 : Bologna e Parma in semiFinale - ma i ducali ci arrivano col brivido : La Fortitudo UnipolSai Bologna e il Parma Clima raggiungono l’obiettivo minimo della loro European Champions Cup 2019: la semifinale. Per entrambe le formazioni, i successi contro i Deurne Spartans e i Bonn Capitals rispettivamente valgono l’accesso al penultimo atto, anche se arrivati in modo completamente differente. Parma, infatti, parte malissimo contro Bonn: il secondo inning è una specie di incubo, con sette punti segnati dai ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco-Hannover 14-10. I liguri soffrono per metà gara - poi conquistano la semiFinale : Soffre per metà gara, poi i valori vengono fuori ed arriva la vittoria per la Pro Recco, che nei quarti di finale della Champions League di Pallanuoto deve sudare molto più di quanto previsto alla vigilia per avere ragione dei tedeschi padroni di casa della Waspo Hannover, che alla fine cedono ai Campioni d’Italia, i quali si impongono per 14-10. Domani nella semifinale delle ore 19.00 la Pro Recco affronterà la vincente del match tra gli ...

La sexy invasione in Finale di Champions di Kinsey Wolanski vale 3 - 5 milioni di euro : Il minuto 18 della finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham rimarrà impresso nella memoria del pubblico per l’invasione sexy di Kinsey Wolanski. La modella russa ha fatto irruzione sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano di Madrid con un costume che lasciava poco spazio alla fantasia. L’arbitro ha dovuto interrompere la partita per qualche secondo e gli steward dello stadio hanno accompagnato fuori dal terreno la giovane.-- Un ...

La sexy invasione della modella durante la Finale di Champions le fa guadagnare 3 - 5 milioni di euro : Un’invasione di campo da tre milioni e mezzo di euro. È questo il valore del gesto di Kinsey Wolanski, la 23enne modella russa che ha invaso per pochi secondi il campo dove si stava giocando la finale di Champions League sabato 1 giugno. La donna indossava un costume da bagno su cui campeggiava il logo del sito a luci rosse del fidanzato Vitaly Zdorovetskiy. L’impatto pubblicitario dell’invasione, secondo i ...

Caos Var - si rigioca la Finale di Champions League africana : finale Champions League africana – Situazione a dir poco incredibile quella che si è verificata nel continente africano: l’ultimo atto della CAF Champions League (la Champions africana) dovrà essere nuovamente disputato. Il motivo? Un malfunzionamento del Var, che costringerà Espérance e Wydad a scendere nuovamente in campo per la finale di ritorno. Il match dello Stade […] L'articolo Caos Var, si rigioca la finale di Champions ...

Champions League africana - tutto da rifare : la Finale si dovrà rigiocare : Tanto rumore e tante polemiche, durante e dopo. Ma è tutto da rifare. Il ritorno della finale della Champions League africana dovrà rigiocarsi, in campo neutro e dopo la Coppa d’Africa, che si concluderà in Egitto il 19 luglio. Lo ha deciso l’Esecutivo della Caf, alla luce di quanto accaduto sabato scorso a Tunisi fra Esperance e Wydad Casablanca. Dopo l’1-1 di Rabat, con la squadra di casa avanti grazie alla rete di ...