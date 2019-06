Angelo Sticchi Damiani | presidente Aci | Le macchine elettriche inquinano come i

F1 - Angelo Sticchi Damiani sul rinnovo del GP d’Italia : “La firma ci sarà a luglio. Un accordo vantaggioso dal punto di vista economico” : La notizia è di una settimana fa: il GP d’Italia di Formula Uno non sparirà dal calendario della massima categoria dell’automobilismo. Come è noto, l’Automobil Club d’Italia e Liberty Media, la società organizzatrice del Mondiale di F1, hanno trovato l’ accordo per il rinnovo del contratto: Monza continuerà a essere al centro del campionato iridato della massima categoria automobilistica almeno fino al 2024. Il ...

