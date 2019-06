Sea Watch | Salvini contro vescovi e sacerdoti | Anziché dei migranti aiutiamo 42

Sea-Watch - l'appello dei migranti : "Fateci sbarcare" : Ieri in un'intervista a Repubblica la capitana Carola Rackete aveva detto di essere pronta a forzare la situazione

Sea Watch - la capitana insiste : "Pronta a forzare il blocco" : Chiara Sarra La sfida di Carola Rackete all'Italia: "A costo di perdere la nave, faccio sbarcare questi migranti a Lampedusa" "Io voglio entrare. Entro nelle acque italiane e li porto in salvo a Lampedusa". Carola Rackete, 31enne "capitana" della Sea Watch 3, non si fa fermare dal divieto di attracco sul territorio italiano ed è pronta a forzare il blocco. "Sto aspettando cosa dirà la Corte europea dei diritti dell'uomo. Poi non avrò ...

Migranti : appello naufraghi sulla Sea Watch - 'Siamo esausti - fateci scendere' : Paloermo, 25 giu.(AdnKronos) - "Siamo stanchi, siamo esausti. fateci scendere". E' l'appello lanciato dai Migranti che da 12 giorni si trovano a bordo della Sea watch al confine con le acque territoriali a 16 miglia circa dall'isola di Lampedusa. Sono 42 le persone a bordo della nave della ong. In u

Sea Watch - ultimatum della Corte di Strasburgo. Ma il Viminale non molla : Chiara Giannini Il tribunale dei diritti umani: una soluzione subito. Il vicepremier: non è problema nostro La Sea Watch 3, in mare da 13 giorni e ora di fronte a Lampedusa, chiede l'intervento della Corte europea dei diritti umani e punta a «misure provvisorie» così che i 42 migranti rimasti a bordo possano sbarcare. La risposta è arrivata ieri sera, dopo le richieste di informazioni alle autorità italiane e alla Ong riguardo al ...

Sea Watch - Strasburgo chiede chiarimenti al governo italiano : L’intervento dell’organismo di giustizia sollecitato dalla ong che ha soccorso i migranti da 12 giorni bloccati al largo di Lampedusa. La risposta dovrà arrivare nel pomeriggio. Altri 59 arrivati in Calabria

Sea Watch - Salvini se frega pure dei preti : “Don Carmelo passa la notte all’aperto? Dorma bene” : Il parroco di Lampedusa don Carmelo La Magra ha annunciato che dormirà sul sagrato della chiesa San Gerlando, finché i migranti della Sea Watch 3. Salvini ha commentato così: "Caro parroco, con tutto il rispetto, io non cambio idea: porti chiusi a chi aiuta i trafficanti di esseri umani. Dorma bene"Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini contro l'arcivescovo di Torino : "I soldi della Diocesi a 43 italiani in difficoltà" : È monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, l'uomo che ha dichiarato di voler accogliere i 43 migranti a bordo della Sea Watch. La nave è ancora in mezzo al mare in attesa - dopo il rifiuto di sbarcare a Tripoli - di un porto sicuro da dieci giorni. Matteo Salvini sulla vicenda non ha mai ca

Pd - Zingaretti riunisce la segreteria e attacca : “Su Sea Watch danza macabra su pelle dei poveri”. Ma non accetta domande : “Sulla Sea Watch assistiamo purtroppo alla ennesima danza macabra sulla pelle dei più poveri“. Ad attaccare l’esecutivo e il ministro dell’Interno Matteo Salvini è il segretario Pd Nicola Zingaretti, al termine della prima riunione della segreteria dem. “Credo che vadano tutti fatti sbarcare e denuncio come nelle ultime sei riunioni dei ministri degli Interni Ue, l’Italia non sia stata rappresentata, mancano ...

Sea Watch 3 - interviene la Corte di Strasburgo. Oggi la decisione : Nel dodicesimo giorno di stallo della Sea Watch 3 a largo di Lampedusa, la ong tedesca si è rivolta alla Corte di Strasburgo, che ha confermato Oggi di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" che consentirebbero alla nave di far sbarcare i 42 migranti soccorsi quasi due settimane fa al largo della Libia.La Corte di Strasburgo ha già rivolto una serie di domande al governo italiano e alla ong. Entrambe le parti coinvolte dovranno ...