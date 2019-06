(Di martedì 25 giugno 2019) La tragedia si è consumata su un tratto di spiaggia libera di Torre Chianca, marina di. A perdere la vita un uomo di sessantasei anni. Probabilmente colpito da un malore, si è trovato in difficoltàfaceva ile subito unsenegalese si èto in mare per aiutarlo, ma purtroppo tutto è stato