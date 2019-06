Il libro con gli assorbenti allegati | ecco come in Germania hanno aggirato la Tampon Tax

Legge sul libro - tetto del 5% agli sconti e una card per i più poveri : Tredici articoli per favorire e sostenere la lettura «quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza» e promuovere «il progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il...

Appendino in Procura : “La consulenza sul Salone del libro assegnata contro la mia volontà” : È iniziato stamattina presto ed è durato alcune ore l’interrogatorio in Procura della sindaca di Torino Chiara Appendino. Secondo quanto si apprende la prima cittadina ha risposto alle domande del Procuratore aggiunto Enrica Gabetta e del sostituto Giànfranco Colace titolare del fascicolo che vede Appendino indagata per concorso in peculato. La vic...

Arrigo Sacchi presenta il suo libro e racconta il grande Milan : “Firmai il contratto in bianco - a Parma prendevo di più” : La coppa degli immortali, il libro che racconta Arrigo Sacchi e l’impresa del grande Milan, la squadra che riuscì nel 1989 a vincere in un solo anno la Coppa dei campioni, la Supercoppa europea e la Coppa intercontinentale. Ricordi e qualche lacrima di commozione alla presentazione, col presidente di allora, Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e alcune leggende del Milan, tra cui Franco Baresi, bandiera rossonera dell’epoca. ...

Fedez a processo per diffamazione nei confronti dell'autrice del libro su Salvini : Possibili guai giudiziari in vista per Fedez. Il cantante è stato infatti querelato dalla giornalista Chiara Giannini, recentemente salita alla ribalta delle cronache in quanto autrice del controverso libro-intervista a Matteo Salvini, che era stato recentemente escluso dal Salone Del libro di Torino, suscitando enormi polemiche mediatiche ed occupando le pagine dei giornali per settimane. L'ex giudice di The Voice of Italy è finito a processo a ...

Salone libro - Appendino indagata per concorso in peculato : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto un avviso di garanzia con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il Libro al suo ex capo ufficio stampa Luca Pasquaretta, indagato per peculato. L'importo per il lavoro era di 5000 euro lordi, che lui restitui a suo tempo. Lo ha reso noto la stessa sindaca sul suo profilo Facebook. "Quando,- scrive Appendino - alcuni mesi prima dello svolgimento del Salone del ...

Paolo Bonolis libro - il conduttore al debutto : “Sarà scoppiettante” : Paolo Bonolis scriverà un libro: le ultime news sul conduttore fanno felici i fan Prossimamente in libreria troverete anche il libro di Paolo Bonolis. Il conduttore non ne ha mai scritto uno, ma i suoi grandi successi registrati negli anni lo hanno spinto a cimentarsi in questo nuovo progetto. I fan non potevano chiedere di […] L'articolo Paolo Bonolis libro, il conduttore al debutto: “Sarà scoppiettante” proviene da Gossip e ...

libro racconta rinascita parco giochi 'Don Minozzi' di Amatrice : Roma, 14 giu.(AdnKronos) - A poco più di un anno di distanza dall’inaugurazione del nuovo parco giochi “Don Giovanni Minozzi” di Amatrice - valorizzato da quattro importanti installazioni artistiche integrate nei percorsi attrezzati e nei nuovi giochi per bambini e ragazzi - la galleria Pavart di Ro

Esce oggi - 11 giugno - il libro ‘Una vita in parole : dialogo con I. B. Siegumfeldt’ : Per i tipi di Einaudi, con 252 pagine fitte di interessanti punti di vista, sugli scaffali degli store fa bella mostra di sé – proprio oggi, 11 giugno 2019 – un dialogo sapientemente disperso su carta da libro e che titola lungimirante, “Una vita in parole. dialogo con I. B. Siegumfeldt”. I dialoganti rispondono ai nomi di Paul Auster e I. B. Siegumfeldt. Lo scambio di vedute è inteso a, va da sé, cercare una risposta quanto più attendibile in ...

Amatrice - un libro per raccontare la rinascita del parco Don Minozzi : Alessandra Benignetti Il parco giochi "Padre Minozzi" di Amatrice - Foto di Prisca Tozzi Sarà presentato il prossimo 15 giugno nel comune reatino il libro catalogo "L'arte per tornare a vivere", che racconta il progetto di ricostruzione del parco giochi Don Minozzi di Amatrice realizzato con il contributo di ACADI “Amatrice aveva bisogno di ritrovare il più velocemente possibile la propria quotidianità in un territorio che ...

Un piccolo libro contro la Costituzione - un piccolo capolavoro : Un piccolo libro contro la Costituzione, contro la cremazione, contro i lupi, contro le tasse. Senza esplicitarlo troppo, lasciandolo dire alle cose. E’ un piccolo capolavoro “L’Italia profonda” di Franco Arminio e Giovanni Lindo Ferretti (Gog), dialogo fra i due bardi dell’Appennino. Due scettici n

Moby ha cancellato tutte le presentazioni del suo nuovo libro - dopo che Natalie Portman aveva contestato un passaggio che la riguardava : Il musicista statunitense Moby ha cancellato tutte le presentazioni del suo nuovo libro Then It Fell Apart dopo che Natalie Portman aveva contestato un passaggio che la riguardava. Then It Fell Apart è la seconda autobiografia pubblicata da Moby e tra le

Volley – Presentato Conegliano il libro “Chiamatemi ancora Anza” : Presentato il libro “Chiamatemi ancora Anza” a Conegliano in occasione della Volleyball Nations League A soli sei mesi dalla scomparsa della campionessa del mondo di Volley Sara Anzanello, la Santelli editore pubblica postumo “Chiamatemi ancora Anza”, scritto autobiografico di Sara nato dal desiderio di raccontare la storia della propria vita, con il contributo straordinario della sua famiglia. La famiglia con tutto lo staff ...

Il 29 maggio 1997 Jeff Buckley moriva nel Mississippi - presto un libro con foto e scritti inediti : Il 29 maggio 1997 Jeff Buckley moriva nel Mississippi dopo essersi tuffato nell'affluente Wolf River alle ore 21. Memphis era avvolta nel caldo, quel giorno, e per questo la voce di Grace e Forget her volle fare un tuffo mentre si trovava con l'amico Keith Foti, che tentò in tanti modi di dissuaderlo dal farsi un bagno. Jeff entrò in acqua con gli stivali per non ferirsi con i detriti presenti in superficie, poi si distese sul dorso e prese a ...