Caduti gli indizi di colpevolezza Il giudice scarcera il 21enne coinvolto

(Di martedì 25 giugno 2019) Accusato di una serie di reati tra cui omicidio, tentato omicidio e violenza sessuale, Christian Balzan, il 22enne del trevigiano, è stato rimesso in libertà. Il giovane era statomentre era alla guida della propria auto in un incidente stradale che ha causato la morte, a Povegliano, della 62 Giuseppina Lo Brutto. Le ipotesi di reato erano scaturite dalle dichiarazioni della ex fidanzata del giovane, in auto con lui la notte dello scontro, che aveva detto di essere stata violentata e che poi con l’auto in corsa il giovane avrebbe volutamente tentato di farla finita andando a scontrarsi con l’auto della donna deceduta. Una tesi accolta in un primo tempo dalma che, dopo aver sentito il 22enne in ospedale dove è ricoverato, ha deciso di ritirare le accuse.Il- come riferiscono i quotidiani locali e che viene confermato ...

